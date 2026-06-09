Extremadura prevé posicionarse como "destino amigable" para el turismo con mascotas

'Jornada De Sensibilización De Turismo Con Mascotas' En La Hospedería Puente De Alconétar - JUNTA DE EXTREMADURA

GARROVILLAS DE ALCONÉTAR (CÁCERES), 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Extremadura celebra una jornada profesional para impulsar el turismo con mascota, una tendencia en crecimiento en España y en otros muchos países, que representa una "oportunidad real" para que el sector turístico extremeño amplíe sus posibilidades de negocio y se adapte a nuevas formas de viajar.

Así lo ha destacado el director general de Turismo, Óscar Mateos, durante su intervención en la apertura de la 'Jornada de Sensibilización de Turismo con Mascotas' que se ha celebrado este martes en la Hospedería Puente de Alconétar, en la que ha participado también la alcaldesa de Garrovillas de Alconétar, Elisabeth Martín.

Se trata de una iniciativa organizada por la Dirección General de Turismo en el marco de la estrategia para convertir a la región en un destino amigable para mascotas, con el objetivo de "seguir posicionando a Extremadura como un destino de referencia en este ámbito", ha subrayado Mateos.

En este sentido, en esta jornada se pretende facilitar información práctica y útil para que empresas, destinos y recursos puedan adaptar y mejorar su oferta turística, y de esta forma avanzar de forma conjunta, según informa la Junta de Extremadura en nota de prensa.

"La colaboración público-privada es esencial para construir una oferta turística más competitiva, inclusiva y especializada, capaz de responder a las nuevas demandas del mercado", ha explicado el director general de Turismo.

Para ello, la Junta ha contado con la colaboración y experiencia profesional de Pablo Muñoz Gabilondo, tutor de Pipper, el perro viajero, y creador de 'Pipper on Tour', que ha conducido la sesión de este martes.

JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN DE TURISMO CON MASCOTAS

Tras la bienvenida a los participantes, el tutor de Pipper ha dado una charla en la que se ha referido al auge del turismo con mascota y ha ofrecido claves para que los negocios turísticos puedan adecuar sus instalaciones y servicios a las necesidades de quienes viajan con sus animales de compañía.

Asimismo, Pablo ha expuesto ejemplos de iniciativas que admiten perro, la normativa vigente en materia de bienestar animal, las condiciones de acceso a espacios turísticos y diversas herramientas de promoción disponibles.

A continuación, se ha celebrado una mesa de debate con representantes de destinos y empresas extremeñas que ya ofrecen servicios adaptados a viajeros con mascotas, en la que han participado el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros, Mario Méndez; la directora gerente de Gebidexsa (Hospederías de Extremadura), María José Ontiveros; el gerente del Barco del Tajo, Rafael Pintado Martín; la gerente de Casa Rural Parada Real y restaurante La Fuente de Garganta la Olla, Rebeca Ana Carmen Cenedese y el gerente de Mahalo Poké de Cáceres, Miguel Barquilla Fernández.

En este sentido, cabe destacar que la Dirección General de Turismo ha editado la guía 'Extremadura con Perro' cuyos contenidos han sido elaborados por Pablo Muñoz Gabilondo tras dos viajes realizados en 2024 y 2025 por gran parte del territorio regional.

La guía está protagonizada por Pipper y recoge recursos, recomendaciones y propuestas para disfrutar de Extremadura acompañado de una mascota.