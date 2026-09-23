Extremadura reconoce que ha recibido menores migrantes este verano pero ninguno de la "ola de la invasión" a Ceuta

El vicepresidente y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández Calle, durante su visita a la oenegé Zafra Solidaria. - JUNTA DE EXTREMADURA

ZAFRA (BADAJOZ), 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández Calle, ha confirmado la llegada de nuevos menores migrantes a la comunidad autónoma durante este verano, sin confirmar la cifra, si bien ha remarcado que ninguno de ellos procedentes de la "ola de la invasión" a Ceuta del pasado 30 de julio.

"Ahora mismo no hay ningún migrante de la ola de la invasión última de Ceuta que haya llegado a Extremadura", ha expuesto el mandatario extremeño, de Vox, quien ha indicado sobre la acogida de menores en cumplimiento de la ley que el Gobierno "sigue utilizando la inmigración ilegal como arma arrojadiza contra las comunidades autónomas".

En este sentido, ha reiterado que Extremadura "por supuesto va a cumplir la ley", pero mantiene su objetivo de oponerse "con todas las medidas legales, políticas y judiciales" al "reparto de inmigrantes ilegales" que considera que supone "repartir el problema por toda España", cuando la "solución" está "al lado, a 500 metros, en la frontera".

Asimismo, ha señalado que "muchísimos" de estos inmigrantes no son menores, "porque no vienen con las pruebas de edad hechas", y además ha remarcado que Marruecos "ya ha reclamado a sus menores", por lo que el Gobierno de España debería proceder a su devolución.

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