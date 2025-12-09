Extremadura recurre el decreto de Universidades, que "endurece" los criterios de implantación de estos centros

La portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, en rueda de prensa - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura presentará un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto de Universidades del Gobierno central, que "endurece" los criterios de implantación de estos centros educativos.

La portavoz de la Junta, Elena Manzano, ha informado de esta cuestión en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, donde se ha mostrado "convencida" de que el mismo va a prosperar.

La interposición de este recurso contra el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha sido aprobada por el Consejo de Gobierno en su reunión de este martes por introducir "cambios en materia universitaria que afectan directamente a las competencias" de las comunidades en este ámbito.

"Desde la Junta de Extremadura no estamos de acuerdo ni con el procedimiento que se ha seguido ni con el contenido de la norma", ha aseverado Manzano.

Así, ha criticado que dicho decreto se haya tramitado por el trámite de urgencia "sin necesidad alguna de llevarlo a efecto" y no se hayan atendido ninguna de las alegaciones formuladas por las comunidades autónomas, que "son las que conocen, las que gestionan y las que tienen las competencias en materia universitaria".

"Con esta modificación, se supone que es para incrementar la calidad de las instituciones universitarias, pero las modificaciones van a provocar justo lo contrario, la limitación de su implantación y no van a conseguir nada de lo que pretenden", ha recalcado.

