Extremadura reduce en 2025 su tasa de donantes a 50,5 por millón de habitantes, por debajo de la media nacional

Archivo - Imagen de recurso quirófano. - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / MONKEYBUSINESSIMAGES

MADRID/ MÉRIDA, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura ha reducido en 2025 su tasa media de donantes a 50,5 por millón de población (pmp), por lo que la región se ha situado por debajo de la media nacional, que está en 51,9 donantes por millón.

En concreto, Extremadura registró en 2025 un total de 53 donaciones de órganos de personas fallecidas, una cifra inferior a la del año anterior, cuando fueron 67 las donaciones, por lo que la región extremeña ha pasado de presentar una tasa de 63,8 donantes por millón de habitantes en 2024, a una tasa de 50,5 donantes por millón en 2025.

Así se desprende del informe de actividad de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) presentado este viernes, que señala que 12 comunidades autónomas han superado los 50 donantes p.m.p y siete de ellas han sobrepasado los 60 donantes p.m.p. durante 2025, siendo Cantabria, de nuevo, el territorio líder, con 103,4 donantes p.m.p.

