Extremadura registra 16.177 casos positivos de Covid y 36 personas fallecidas desde el pasado viernes

MÉRIDA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura ha registrado 16.177 casos positivos de Covid-19 y 36 personas fallecidas desde el pasado viernes, por lo que el total de víctimas es de 2.083 desde el inicio de la pandemia.

En los hospitales extremeños hay en este momento 182 personas hospitalizadas, 22 de ellas en UCI, y en la última semana se han dado 13.241 altas epidemiológicas, lo que equivale a un total de 153.972 altas.

La incidencia acumulada a los 14 días en la región se sitúa este jueves en 3.199,56 casos por 100.000 habitantes y a los siete días en 1.457,89 casos, ha informado la Junta en nota de prensa.

FALLECIDOS

En concreto, el Área de Salud de Badajoz ha registrado los fallecimientos de un varón de 78 años de Badajoz, no vacunado; de un varón de 64 años de Badajoz, vacunado; de una mujer de 96 años de Montijo, vacunada; de una mujer de 58 años de Jerez de los Caballeros, vacunada; de una mujer de 63 años de Badajoz, no vacunada; de una mujer de 97 años de Badajoz, vacunada; de un varón de 90 años de Badajoz, vacunado, y de un varón de 53 años de Villar del Rey, vacunado

Por su parte, el Área de Salud de Llerena-Zafra ha informado de cuatro fallecimientos; el de una mujer de 77 años de La Lapa, no vacunada; una mujer de 53 años de Fregenal de la Sierra, vacunada; una mujer de 80 años de Fregenal de la Sierra, vacunada, y una mujer de 94 años de Berlanga, vacunada.

El Área de Salud de Cáceres ha registrado los fallecimientos de una mujer de 90 años de Miajadas, no vacunada, y de una varón de 47 años de Cáceres, vacunado, mientras que el Área de Salud de Plasencia ha informado de los fallecimientos de un varón de 82 años de Galisteo, vacunado; de un varón de 95 años de Plasencia, vacunado; de una varón de 63 años de Plasencia, no vacunado, y de un varón de 103 años de Tejeda de Tietar, no vacunado.

El Área de Salud de Mérida ha registrado cinco fallecimientos, en concreto, el de un varón de 58 años de Mérida, vacunado; una mujer de 85 años de Ribera del Fresno, vacunada; un varón de 59 años de Mirandilla, vacunado; una mujer de 85 años de Mérida, vacunada, y un varón de 97 años de Mérida, vacunado.

Asimismo, el Área de Salud de Don Benito-Villanueva ha notificado ocho fallecimientos, el de una mujer de 93 años de Valdecaballeros, vacunada; una mujer de 90 años de Villanueva de la Serena, vacunada; un varón de 81 años de Monterrubio de la Serena, vacunado; una mujer de 84 años de Don Benito, vacunada; un varón de 95 años de Valle de la Serena, vacunado; un varón de 81 años de Talarrubias, vacunado; un varón de 78 años de Villanueva de la Serena, vacunado, y un varón de 90 años de Helechosa de los Montes, vacunado.

El Área de Salud de Coria ha comunicado el fallecimiento de un varón de 82 años de Coria, vacunado; un varón de 81 años de Villasbuenas de Gata, vacunado, y una mujer de 96 años de Moraleja, vacunada, mientras que el Área de Salud de Navalmoral de la Mata ha notificado los fallecimientos de un varón de 83 años de Navalvillar de Ibor, vacunado, y un varón de 72 años de Majadas, vacunado.

DATOS DEL DÍA POR ÁREAS DE SALUD

El Área de Salud de Badajoz ha notificado este jueves 705 casos positivos, tiene 42 pacientes hospitalizados, cuatro de ellos en UCI y, desde el inicio de la pandemia, ha registrado 363 fallecidos y 49.851 altas.

El Área de Salud de Cáceres ha notificado 486 casos positivos, tiene 44 pacientes ingresados, seis de ellos en UCI, y acumula 550 fallecidos y 17.963 altas.

El Área de Salud de Mérida ha registrado 346 casos positivos, tiene 33 pacientes hospitalizados por Covid-19, cuatro de ellos en UCI, y acumula 271 fallecidos y 30.483 altas.

El Área de Salud de Don Benito-Villanueva de la Serena ha notificado 251 casos positivos, tiene 22 pacientes hospitalizados, cuatro de ellos en UCI, y acumula 285 víctimas mortales y 18.833 altas.

Asimismo, el Área de Salud de Plasencia ha registrado 184 casos positivos, tiene 18 pacientes hospitalizados, cuatro en UCI, y ha registrado un total de 246 fallecidos y 12.502 altas.

El Área de Salud de Navalmoral de la Mata ha notificado 126 casos positivos, tiene seis pacientes ingresados por Covid-19 y ha registrado 120 fallecidos y 7.606 altas.

El Área de Salud de Llerena-Zafra ha registrado 217 casos positivos, tiene once pacientes ingresados y ha registrado un total de 144 fallecidos y 9.555 altas.

Finalmente, el Área de Salud de Coria ha registrado 117 casos positivos, tiene seis pacientes hospitalizados por Covid-19 y ha registrado un total de 104 personas fallecidas y 7.179 altas.

VACUNACIÓN

Respecto a la Estrategia de Vacunación, la Junta ha aclarado que no se han producido cambios en la obligatoriedad de esperar al menos cuatro semanas desde que se ha pasado la enfermedad para la administración de la dosis de refuerzo, salvo que se ha incluido una recomendación de administrarla a los cinco meses.

En el caso de los escolares que han dado positivo, la espera obligada es de ocho semanas tras el diagnóstico y recibirán una sola dosis. En caso de estar primovacunado y contagiarse entre la primera y segunda dosis se esperará, igualmente, ocho semanas desde el diagnóstico de la enfermedad.