Extremadura registra en 2024 un saldo vegetativo negativo con 4.936 defunciones más que nacimientos

MADRID/ MÉRIDA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registró en 2024 un saldo vegetativo negativo, con 9.436 defunciones más que nacimientos, al contabilizar 11.473 muertes frente a 6.537 alumbramientos.

En concreto, en 2024 se registraron en la región extremeña 6.537 nacimientos, lo que supone un descenso del 4 por ciento con respecto al año anterior, cuando fueron 6.810 nacimientos, según los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Por su parte, las defunciones se incrementaron en Extremadura un 1 por ciento en 2024, hasta alcanzar las 11.473, frente a las 11.361 muertes del año anterior. Con estos datos, la tasa bruta de mortalidad se sitúa en 2024 en 10,89 defunciones por cada mil habitantes, frente a las 8,87 de la media nacional.

(Más información en Europa Press)