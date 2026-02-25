Extremadura registra 246.963 pensiones en febrero, un 2,36% más que en 2025, con una cuantía de 1.165,74 euros (5,47%)

Archivo - Pensionistas en una calle de Madrid - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID/MÉRIDA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Extremadura ha registrado 246.963 pensiones en febrero, un 2,36 por ciento más que en 2025, con una cuantía de 1.165,74 euros, que supone un aumento interanual del 5,47 por ciento, según ha informado este miércoles el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Las pensiones de jubilación son las más numerosas, con 145.321 pensiones y una cuantía media de 1.337,44 euros, seguidas de las de viudedad, con 58.672 pensiones y una cuantía de 897,60 euros.

Tras ellas se sitúan las de incapacidad permanente, con 31.667 y 1.082,42 euros; las de orfandad, con 9.125 pensiones y 549,69 euros de media, y las de a favor de familiares, con 2.178 pensiones y una cuantía media de 725,84 euros.

En el conjunto del país, la Seguridad Social ha destinado en el presente mes de febrero la cifra récord de 14.272,4 millones de euros al pago de la nómina ordinaria mensual de las pensiones contributivas, un 6,07 por ciento más que en igual mes de 2025.

Esta nómina incluye la revalorización de las pensiones aprobada por el Gobierno, cuya convalidación se votará este jueves en el Congreso, aunque esta vez se espera que salga adelante al haberse incluido la subida de las pensiones en un decreto separado del escudo social, como pedían PP y Junts.

Con carácter general, la subida aplicada en esta nómina es del 2,7 por ciento, en línea con el IPC medio entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025, tal como establece la Ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones aprobada en 2021.

(Más información en Europa Press)