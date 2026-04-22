Extremadura sitúa en 23,60 días el periodo de pago a sus proveedores en febrero, por debajo de la media de las CCAA

Archivo - Banderas de las Comunidades Autónomas (CCAA) - EUROPA PRESS - ARCHIVO

MADRID/MÉRIDA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El periodo de pago a proveedores se ha situado en febrero en 23,60 días en Extremadura, por debajo de los 27,58 días de media de las comunidades autónomas (2,41 días menos que en enero), según datos del Ministerio de Hacienda.

Por regiones, Castilla y León (63,6), Baleares (38,82); Murcia (35,89); Comunidad Valenciana (34,12) y Castilla-La Mancha (33,47) han sido las cinco comunidades que han tardado más de un mes en pagar a sus proveedores.

Según ha informado el Ministerio de Hacienda este miércoles, el periodo medio de pago de las regiones se ha situado por debajo de los 30 días, que es el plazo máximo establecido por la normativa.

Castilla y León ha sido el territorio que más ha tardado en pagar a los proveedores, con una media de 63,60 días. También han superado el límite permitido Castilla y León (63,6 días), Baleares (38,82 días); Murcia (35,89 días); Comunidad Valenciana (34,12 días) y Castilla-La Mancha (33,47 días).

En el lado contrario, Madrid ha sido la que menos ha demorado los pagos, con un PMP de 15,40 días, seguida de Andalucía, con 16,54 días, y Cantabria y Canarias, ambas con 17,54 días, mientras que el resto de comunidades autónomas se han situado por debajo del máximo de los 30 días.

Por su parte, la ratio de operaciones pagadas se ha establecido en 24,53 días, y la de operaciones pendientes en 32,13 días.

Por otro lado, el PMP de la Administración Central ha alcanzado los 23,55 días, lo que supone una bajada de 2,56 días en relación con el mes de enero.

Las entidades locales en el modelo de cesión tienen un plazo de pago a proveedores de 31,19 días en el mes de febrero, lo que supone 0,07 días menos que en el mismo mes del año anterior.

Por su parte, el PMP registrado en los Fondos de la Seguridad Social se ha cifrado en 10,5 días en febrero, 5,21 días en relación con el mes anterior.