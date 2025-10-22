Extremadura se sitúa en agosto como la segunda región que menos tarda en pagar a los proveedores

MADRID/MÉRIDA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Periodo Medio de Pago a Proveedores (PMP) se ha situado en Extremadura en agosto en 16,99 días, el segundo indicador más bajo por comunidades autónomas.

Así, el Periodo Medio de Pago a Proveedores (PMP) de las comunidades autónomas se ha situado en agosto en 30,45 días, y la Región de Murcia (72,07 días) sigue liderando las regiones que superaron el plazo máximo establecido en la normativa, que son 30 días, seguido de las Islas Baleares (38,55 días), Comunitat Valenciana (35,06 días), Asturias (34,03 días) y Cantabria (33,39).

En el otro lado, Galicia (12,88 días) ha sido la autonomía que menos ha tardado, seguida de Extremadura (16,99 días), Canarias (18,67 días), Andalucía (20,70 días), Castilla-La Mancha (21,64 días), Aragón (22,57 días), La Rioja (25,17 días), Comunidad de Madrid (25,91 días) y País Vasco (27,01 días), según ha informado este miércoles el Ministerio de Hacienda.

Por encima de los 30 días se han situado, además de las mencionadas, Castilla y León, (31,39) Navarra (31,42) y Cataluña (32,31). En el caso de las autonomías, la cifra media de 30,45 días supone un aumento de 3,93 días respecto al mes anterior.

En relación con la composición del PMP, la ratio de operaciones pagadas se ha establecido en 26,92 días y la de operaciones pendientes de pago en 35,25 días, lo que supone un aumento respectivo de 4,51 días en la ratio de operaciones pagadas y una subida de 2,86 días en la ratio de operaciones pendientes de pago respecto al mes anterior.

CASI 27 DÍAS LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Por su parte, el plazo de pago de la Administración central se ha cifrado en 26,74 días, mientras que las entidades locales en el modelo de cesión registraron un plazo de pago a proveedores de 32,40 días, lo que significa 17,47 días menos que en el mismo periodo del año anterior, y en lo que respecta al PMP registrado en los Fondos de la Seguridad Social, se estableció en 8,73 días.

Asimismo, la ratio de operaciones pagadas de la Administración central se ha situado en 26,26 días, mientras que la ratio de operaciones pendientes de pago ha alcanzado los 27,38 días.

Además, la deuda comercial se ha establecido en agosto en los 4.500,2 millones de euros, lo que equivale al 0,27 % del PIB nacional y una disminución de 785,2 millones de euros con respecto al mes anterior, es decir, un 14,86 por ciento menos.

Por su parte, los pagos de naturaleza comercial efectuados en agosto han ascendido a 6.105,4 millones de euros, lo que supone un aumento del 24,58 por ciento con respecto a agosto de 2024. De ellos, 4.175,6 millones de euros corresponden a pagos de naturaleza sanitaria, un 29,46 por ciento en relación con el mismo periodo del año anterior.