Extremadura suma 12 nuevos 'Soletes' de la Guía Repsol

Archivo - Establecimiento La Dicha de Mérida (Badajoz) - ALBA BARANDA - Archivo

MADRID/MÉRIDA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Guía Repsol ha seleccionado más de 300 nuevos 'Soletes' (12 de ellos en Extremadura), entre los que figuran desde restaurantes de cocina tradicional y casas de comidas dentro de parques naturales a vinotecas y bares curiosos que descubrir en los cascos históricos de las ciudades durante esta Semana Santa y con la llegada de la primavera.

En el caso de Extremadura, los nuevos 'Soletes' son, en concreto, el restaurante Al-Karika de Coria; el restaurante Big House de Cáceres; el bar El Camaleón Más que Vinos de Badajoz; la Cafetería La Cercana de Zafra; la vinoteca La Dicha de Mérida; el restaurante La Palmera de Miajadas; y el restaurante Malahierba de Badajoz.

También, el restaurante Mallorca de Monesterio; el restaurante Origen Cáceres de Cáceres; el fast good Pancontigo de Badajoz; el restaurante Taberna Sebastián de Don Benito; y el restaurante Tapería Yuste de Cáceres.

En concreto, en España con los más de 300 nuevos 'Soletes' de la decimocuarta edición, en la que se estrenan los establecimientos en Andorra, supera ya los 5.000 distintivos amarillos donde figuran cafeterías, bares, restaurantes y terrazas, así como vinotecas, coctelerías y heladerías, según informa la guía gastronómica.

De esta forma, en esta edición se incorporan espacios destacados por su propuesta gastronómica como 'Silogía' en Garachico (Santa Cruz de Tenerife), la 'Venta Piqueras' en Lumbreras en la Sierra Cebollera (La Rioja) o la terraza frente al Mediterráneo del Hotel Cala Fornells en Peguera (Mallorca), que figuran entre los más de 30 nuevos Soletes donde además de comer se puede pasar la noche.

Unos 'Soletes' entre los que destacan los negocios de jóvenes, como 'Efímero' en Pamplona, 'Insurgente' en el mercado de Chamberí de Madrid o 'Mengem' en el Cabanyal de Valencia, abierto desde diciembre de ese mismo año.

"Vamos a coger los Soletes de Primavera con ganas esta Semana Santa. Hay hambre de disfrutar y conocer sitios nuevos. En esta edición se incorporan lugares destacados por su propuesta gastro en los que además se puede dormir, jóvenes negocios y sitios en los que la naturaleza es protagonista", ha asegurado la directora de Guía Repsol, María Ritter.

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