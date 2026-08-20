Extremadura suma 1.958 autónomos hasta junio y alcanza los 82.777 trabajadores, un 2,4% más que en enero

Archivo - Productos para celiacos en la tienda 'Maná Productos Sin Gluten', en la calle Lanuza, 19 de la capital, que ha seguido ofreciendo servicios con envíos a toda España durante el estado de alarma decretado a consecuencia del coronavirus, ante el dí - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID/MÉRIDA, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La comunidad de Extremadura ha incorporado 1.958 autónomos durante el primer semestre de 2026, hasta alcanzar los 82.777 trabajadores, lo que supone un incremento del 2,4 por ciento respecto al inicio del año.

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) ha analizado la evolución del trabajo autónomo en España, concretamente en la región, a partir de los últimos datos disponibles de personas trabajadoras por cuenta propia afiliadas a la Seguridad Social.

La evolución de los trabajadores autónomos con asalariados constituye uno de los indicadores más relevantes para analizar la capacidad del colectivo para generar empleo. En Extremadura, el número de autónomos con trabajadores a su cargo ha subido en 976 entre enero y junio (+7,4 por ciento), hasta alcanzar los 14.079.

Mientras, a nivel nacional, las cifras muestran una evolución positiva del colectivo desde comienzos de año. España ha pasado de 3.420.468 trabajadores autónomos en enero a 3.490.048 en junio, consolidándose así por encima de los 3,49 millones de trabajadores por cuenta propia.

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