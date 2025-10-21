Extremadura se suma a la 'Declaración de Galicia' que rechaza la propuesta europea sobre el nuevo Marco Financiero

Reunión de la delegación española del Comité Europeo de las Regiones celebrada en Santiago de Compostela. - JUNTA DE EXTREMADURA

La directora general de Financiación Autonómica y Fondos Europeos de la Junta de Extremadura, Rosa Ramos, y el director general de Acción Exterior, Pablo Hurtado, han participado este martes en la reunión de la delegación española del Comité Europeo de las Regiones, celebrada en Santiago de Compostela.

Durante el encuentro se ha acordado una posición común de rechazo por parte de las regiones españolas ante la propuesta de la Comisión Europea para el próximo Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea para el periodo 2028-2034.

La delegación española, compuesta por 21 miembros en representación de las comunidades autónomas y los entes locales, manifiesta su rechazo ante esta propuesta y, en particular, ante la creación de los llamados planes de colaboración nacional y regional.

Al concentrar en planes únicos por Estado miembro un conjunto de recursos limitados y destinados a políticas tan diversas como la cohesión, la agricultura y la pesca, el empleo y la inclusión social, la vivienda o la seguridad y defensa, se plantea un "dilema" de asignación de recursos entre prioridades estratégicas que puede poner en "peligro" el consenso en torno a los planes y, por ende, reducir su "eficacia", señala en nota de prensa el Gobierno extremeño.

Además, este enfoque da pie a una centralización de las decisiones en los Estados miembros en detrimento de su organización competencial propia, resta transparencia al reparto territorial de los recursos y "debilita" el papel de las regiones en la definición de las prioridades de gasto. Todo ello podría "comprometer" el principio de cohesión y el desarrollo equilibrado de la Unión.

Por todo ello, se reitera el llamamiento hecho por el CdR el 15 de octubre para que la propuesta sobre los planes de colaboración nacional y regional sea revisada y apela especialmente al Gobierno de España a que defienda esta posición en el Consejo.

Ramos ha subrayado que el nuevo marco supone un "cambio profundo" en la política de cohesión europea al integrar los principales fondos europeos en un único fondo, el Fondo de Asociación Nacional y Regional, y en un único Plan por Estado Miembro, el Plan de Colaboración Nacional y Regional que sustituirían a los actuales programas operativos nacionales y autonómicos del periodo 2021-2027, lo que afecta directamente a la capacidad de las regiones para decidir sobre sus inversiones y priorizar sus necesidades.

"Las comunidades autónomas cuentan con experiencia probada en el diseño, ejecución y cofinanciación de los fondos europeos, y su conocimiento del territorio es clave para garantizar inversiones efectivas", ha indicado la directora general de Financiación Autonómica y Fondos Europeos de la Junta de Extremadura.

La directora ha señalado que el nuevo marco debe garantizar recursos "suficientes" y "adecuados" para todas las regiones y asegurar la convergencia económica, social y territorial, promoviendo un desarrollo "equilibrado e inclusivo en toda la Unión Europea". Asimismo, ha incidido en que la política de cohesión es uno de los principales motores de la competitividad regional en la Unión Europea.

Ramos ha destacado que es "fundamental" que la gobernanza multinivel quede recogida jurídicamente en los reglamentos, para asegurar la participación "efectiva" de las regiones y evitar la reducción de su capacidad de planificación y decisión.

Sobre la Política Agrícola Común (PAC) y el desarrollo rural, ha subrayado la importancia de mantener un presupuesto propio, suficiente y blindado, conservar la estructura de dos pilares (Feaga y Feader), garantizar la prioridad del sector agrario y reforzar la seguridad alimentaria y el relevo generacional.

DESARROLLO RURAL

Respecto al desarrollo rural "el plan debe preservar un enfoque territorial claro, apoyando iniciativas como Leader, las inversiones en regadíos, la digitalización rural y los servicios básicos, para que las zonas rurales no queden relegadas frente a otras prioridades nacionales o urbanas".

Ha hecho hincapié, asimismo, en la situación de Extremadura, una de las regiones más rurales de España, afectada por la despoblación, destacando la publicación reciente del informe de BBVA Research, que prevé un crecimiento del PIB per cápita de Extremadura superior a la media nacional. Todo ello es posible gracias, entre otras muchas medidas implementadas por la Comunidad Autónoma, a la política de cohesión, a la política agrícola y al desarrollo rural.

"No debe perderse el foco y la finalidad de la política de cohesión, la PAC y el Desarrollo Rural, y esta nueva propuesta diluye los fondos y olvida a las regiones y entes territoriales", ha señalado.

Por último, ha solicitado al Estado español que defienda ante la Unión Europea la posición común de las comunidades autónomas, reconociendo su experiencia en la gestión de fondos, su conocimiento del territorio y su papel en la cofinanciación e implementación de reformas, elementos fundamentales para garantizar que la política de cohesión cumpla sus objetivos.