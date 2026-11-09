Suspendidas las clases este martes en el norte de Cáceres ante el aviso rojo por lluvias intensas

Archivo - Imagen de archivo de un aula en un colegio. - JCYL - Archivo

MÉRIDA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura ha suspendido las clases en los centros educativos no universitarios del norte de la provincia de Cáceres para este martes, 10 de noviembre, ante la alerta roja por lluvias intensas declarada por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que estará activa desde las 9,00 hasta las 23.59 horas.

Una decisión, adoptada por la protección de alumnos y docentes, subraya el Ejecutivo regional, que ya se ha remitido a los centros educativos y a las familias a través de la aplicación educativa Rayuela.

Ante estas previsiones meteorológicas, la Junta ha activado a las 13,00 horas de este lunes el Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en Extremadura (INUNCAEX), en Situación Operativa 0 para el norte de Cáceres.

A partir de las 8,00 horas de este martes pasará a Situación Operativa 1, lo que permitirá reforzar la coordinación de los medios y recursos de emergencia y adoptar posibles medidas de protección para la población.

Según las previsiones de la AEMET, el norte de Cáceres podría registrar hasta 120 litros por metro cuadrado en 12 horas, con acumulaciones de hasta 30 litros en una sola hora.

En concreto, los municipios afectados por la alerta roja son Abadía, Acebo, Aceituna, Ahigal, Aldeanueva de la Vera, Aldeanueva del Camino, Arroyomolinos de la Vera, Baños de Montemayor, Barrado, Cabezabellosa, Cabezuela del Valle, Cabrero, Cadalso, Caminomorisco, Casar de Palomero, Casares de las Hurdes, Casas del Castañar, Casas del Monte.

Asimismo, Cerezo, Cilleros, Collado de la Vera, Cuacos de Yuste, Descargamaría, Eljas, La Garganta, Garganta la Olla, Gargantilla, Gargüera, Gata, La Granja, Guijo de Granadilla, Guijo de Santa Bárbara y Hernán-Pérez.

También Hervás, Hoyos, Jaraíz de la Vera, Jarandilla de la Vera, Jarilla, Jerte, Ladrillar, Losar de la Vera, Madrigal de la Vera, Marchagaz, Mohedas de Granadilla, Navaconcejo, Nuñomoral, Oliva de Plasencia, Palomero, Pasarón de la Vera, Perales del Puerto, La Pesga, Pinofranqueado, Piornal, Pozuelo de Zarzón y Rebollar.

Otros municipios afectados por esta alerta son los de Robledillo de Gata, Robledillo de la Vera, San Martín de Trevejo, Santa Cruz de Paniagua, Santibáñez el Alto, Santibáñez el Bajo, Segura de Toro, Talaveruela de la Vera, Tornavacas, El Torno, Torrecilla de los Ángeles, Torre de Don Miguel, Torremenga, Valdastillas, Valverde de la Vera, Valverde del Fresno, Viandar de la Vera, Villa del Campo, Villamiel, Villanueva de la Sierra, Villanueva de la Vera, Villar de Plasencia, Villasbuenas de Gata y Zarza de Granadilla.