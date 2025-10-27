Extremadura suspende la presencia de ganado en ferias y romerías para prevenir la dermatosis nodular contagiosa

Archivo - Ganado ovino en la Feria Agroganadera de Trujillo, que se verá afectada por las restricciones por la dermatosis nodular contagiosa. - DIPUTACIÓN DE BADAJOZ - Archivo

MÉRIDA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible ha suspendido la presencia de ganado en ferias, concursos, certámenes, romerías, mercados o cualquier concentración como medida preventiva ante la dermatosis nodular contagiosa.

Así lo ha decidido la consejería una reunión con las organizaciones agrarias y asociaciones representativas del sector, con el objetivo de evitar, en la medida de lo posible, que esta enfermedad llegue a Extremadura, si bien en la actualidad no hay casos confirmados.

Se trata de una enfermedad vírica de alta capacidad de propagación que implica "importantes perjuicios" en las explotaciones afectadas, así como justifican esta decisión la evolución que está manteniendo en países y regiones del entorno así como la declaración de focos activos en el territorio español.

De este modo, este mismo martes se publicará en el DOE la resolución de la Dirección General de Agricultura y Ganadería mediante la que se adoptan medidas cautelares frente a esta enfermedad en Extremadura; la cual tendrá efecto inmediato una vez publicada y se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2025, prorrogable si así lo aconseja la situación sanitaria.

A través de la misma, se suspenderá la presencia de animales en todas las ferias, concursos, certámenes, romerías, mercados y cualquier concentración de animales con carácter temporal y para todas las especies (excepto perros y gatos). También se establecerá la obligación de desinfectar y desinsectar todos los vehículos de transporte ganadero que entren o salgan de Extremadura en las 72 horas anteriores al movimiento.

Del mismo modo, se prohibirá la entrada en la comunidad de animales procedentes de explotaciones situadas en zonas declaradas como restringidas frente a la dermatosis nodular contagiosa.

Igualmente, entre otras medidas, los Servicios Veterinarios Oficiales controlarán los movimientos de animales procedentes de zonas limítrofes y/o relacionadas con las zonas de restricción por causa de la dermatosis nodular contagiosa.

La Junta considera de "vital importancia" proteger a la cabaña ganadera de estas enfermedades y cuidar la salud del ganado, motivo por el que ha decidido adoptar esta decisión que entiende "necesaria e imprescindible" para hacer frente a una enfermedad que está afectando a distintos territorios de España.

Del mismo modo, el Ejecutivo extremeño entiende "perfectamente" los perjuicios que esta decisión puede acarrear a eventos como la Feria Agroganadera de Trujillo que se celebra a mediados del próximo mes de noviembre, pero es "vital anteponer la sanidad animal y proteger las explotaciones ganaderas" de Extremadura.