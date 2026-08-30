El extremeño Alberto Ginés se proclama campeón de Europa de escalada de dificultad

Archivo - Alberto Ginés - DYAÑEZ/FEDME - Archivo

MÉRIDA 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El extremeño Alberto Ginés se ha proclamado este domingo campeón de Europa de escalada en la modalidad de dificultad.

Ginés, mellada de oro en las Olimpiadas de Tokio 2020, ha logrado este hito en el campeonato que este fin de semana se ha celebrado en la localidad de Laval (Francia).

El extremeño ha liderado tanto las clasificaciones como la semifinal y ha logrado otra medalla de oro para su palmarés, cerrando así una semana "espectacular" en el campeonato europeo, según ha informado la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (Fedme) en sus redes sociales.

Tras Ginés, la medalla de plata ha sido para el escalador italiano Giovanni Placci y la de bronce, para el francés Sam Avezou.

FELICITACIONES PARA GINÉS

"No hay cima demasiado alta para Alberto Ginés", ha destacado la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, en una publicación a través de su perfil en 'X' con el que ha querido transmitir su enhorabuena a Ginés, nacido en Cáceres.

Guardiola ha afirmado que este título es el resultado "de años de trabajo, sacrificio y pasión por superarse cada día". "Eres un orgullo y ejemplo para toda Extremadura", ha agregado.

Mensaje similar al transmitido por el secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, quien también a través de 'X' ha resaltado que, con Ginés, Extremadura "otra vez en lo más alto".

"Orgullo extremeño del bueno", ha apostillado Cotrina, transmitiendo su enhorabuena al deportista.