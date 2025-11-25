Los extremeños podrán elegir finalmente entre diez candidaturas en Badajoz y once en Cáceres

Archivo - Un ciudadano deposita su voto en la urna en las elecciones generales de 2023. - AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA - Archivo

MÉRIDA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los extremeños podrán elegir entre diez candidaturas políticas en la provincia de Badajoz y once en la de Cáceres en las elecciones autonómicas del próximo 21 de diciembre, tras no ser proclamada la lista presentada por Escaños en blanco para dejar escaños vacíos.

De ellas, diez se presentan en ambas circunscripciones, mientras que Extremadura Unida solamente lo hará por la de Cáceres, según se contempla en la relación de candidaturas proclamadas ante sendas juntas electorales provinciales una vez finalizados los plazos correspondientes, y que publica este martes el Diario Oficial de Extremadura.

Así, según recoge Europa Press, en la provincia de Badajoz serán diez las opciones a las que podrán votar los extremeños. En concreto, concurrirán en dicha circunscripción el PP (con Abel Bautista como cabeza de lista en la provincia, aunque será María Guardiola por Cáceres la candidata a la Junta); el PSOE (con Miguel Ángel Gallardo como candidato); Vox (con Ángel Pelayo Gordillo como número 1 en la candidatura en la provincia, aunque será Óscar Fernández Calle el candidato a la Presidencia de la Junta desde la lista de Cáceres); y Unidas por Extremadura (con Irene de Miguel como candidata a presidir la comunidad).

También concurren en la circunscripción pacense opciones como Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (con José Ignacio Segura Rama como cabeza de lista en la provincia); Una Extremadura Digna-Soberanía y Trabajo (con Juan Viera Benítez como cabeza de lista); Juntos por Extremadura-Levanta Extremadura (encabezada en la provincia por Fernando Baselga); Por un mundo más justo (con Luis Blanco García encabezando la lista por la provincia).

Igualmente, por la circunscripción de Badajoz concurren a las elecciones autonómicas el Partido Animalista con el Medio Ambiente, Pacma (con María José Germán del Viejo como número 1 por la provincia); y Nuevo Extremeñismo-Adelante Extremadura (encabezada por Gerardo Rubio Muñoz).

CIRCUNSCRIPCIÓN DE CÁCERES

A su vez, por la circunscripción de Cáceres concurren el PP (con María Guardiola como cabeza de lista en la provincia y candidata a presidir la comunidad); el PSOE (con Álvaro Sánchez Cotrina como número 1 en la circunscripción); Vox (con Óscar Fernández Calle como cabeza de lista en la provincia y candidato a la Presidencia de la Junta); y Unidas por Extremadura (con José Antonio González Frutos encabezando la candidatura por Cáceres).

Asimismo, en Cáceres la candidatura de Una Extremadura Digna-Soberanía y Trabajo la encabezará Óscar Pérez Nevado; la de Ciudadanos-Partido por la Ciudadanía la lidera Miguel Ángel Julián Martín; la de Juntos por Extremadura-Levanta Extremadura la encabeza Raúl González Holgado; y Óscar Apeles Mussons Blázquez lidera la lista de Por Un Mundo Más Justo en la circunscripción cacereña.

A su vez, la lista de Partido Animalista con el Medio Ambiente la encabeza por Cáceres Adelaida Arabaolaza García; y la de Nuevo Extremeñismo-Adelante Extremadura la lidera Mónica López Del Consuelo en la provincia.

Además, únicamente por la circunscripción cacereña concurrirá Extremadura Unida, con Pedro Cañada como cabeza de lista.