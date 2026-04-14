Extremúsika reunirá a 60 bandas en el recinto ferial de Cáceres el puente de mayo con 14.000 abonos ya vendidos

La diputada de Turismo, Elisabeth Martín; la consejera de Cultura, Victoria Bazaga; el promotor musical, Carlos Lobo, y el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, en la presentación de Extremúsika - EUROPA PRESS

CÁCERES, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El festival Extremúsika reunirá a 60 bandas en el recinto ferial de Cáceres el puente de mayo --del jueves 30 de abril al sábado 2 de mayo-- con 14.000 abonos ya vendidos para escuchar a grupos como los extremeños Sanguijuelas del Guadiana; Rebrote, el nuevo proyecto de Uoho de Extremoduro; Reincidentes y muchos nombres más que se subirán al escenario de este certamen que regresa a la primavera tras celebrar en otoño las últimas ediciones.

La jornada inaugural, el jueves 30 de abril, estará marcada por el regreso de Uoho con Rebrote, junto a bandas como Ángelus Apátrida y Reincidentes, además de propuestas como Fernandocosta. El cartel se completa con artistas como Gato Ventura, Pedro Pastor y Nikone, así como la participación de talento extremeño como Diana Keys y Raúl Cabra y la Sukyband.

El viernes 1 de mayo continuará la programación con bandas destacadas del rock y el punk nacional como Boikot, Hamlet, Narco, Los de Marras, Kaos Etíliko y El Último Ke Zierre, junto a propuestas más actuales como Kaydy Cain, Daniflakko y Santa Salut. También tendrán presencia grupos extremeños como Wistimber y Zalake.

El sábado 2 de mayo pondrá el broche final con artistas como La Fuga, Def Con Dos, Poncho K o Segismundo Toxicómano, junto a nombres emergentes como La Pantera, Luis Kill, Métrica y Kabasaki. Uno de los momentos más esperados será la actuación de Sanguijuelas del Guadiana, a la que se suman otros artistas extremeños como Devo KCRS, Inkandescencia y los DJs Michael KRN & Alex Sánchez.

El promotor del festival Carlos Lobo ha detallado que habrá tres escenarios, y ha reiterado que Extremúsika vuelve a su "fecha esencia" para "llenar la ciudad" y "convertir a Cáceres en la ciudad de la música". Extremúsika 2026 contará con una destacada presencia de talento extremeño, lo que contribuye a generar oportunidades en el territorio y a reforzar el sector cultural regional.

"Una de las apuestas más grandes es el apoyar a los grupos extremeños tanto consolidados como emergentes, y este año tenemos la gran suerte de contar como cabeza de cartel con una banda que está revolucionando Extremadura y el país, nominada a los 'Grammy españoles', como es Sanquijuelas del Guadiana", ha resaltado.

Lobo ha participado este martes en la presentación del festival en una rueda de prensa a la que también han asistido la consejera de Cultura en funciones, Victoria Bazaga; la diputada de Turismo de la Diputación de Cáceres, Elisabeth Martín, y el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos.

Durante la presentación del cartel, Victoria Bazaga ha destacado la dificultad y el valor de consolidar un proyecto cultural de estas características, subrayando que "no es fácil conseguir que una ciudad gire la mirada hacia la cultura, hacia una cultura comprometida con su ciudadanía".

Bazaga ha puesto en valor el trabajo conjunto de las instituciones como una de las claves del éxito del festival, señalando que "es responsabilidad de la Junta de Extremadura, pero también de la Diputación y del Ayuntamiento, de todos nosotros juntos, hacer de estos días momentos memorables".

La consejera ha resaltado además la importancia del cambio de fechas, que permitirá fortalecer el impacto del evento: "El cambio inteligente de fecha nos va a favorecer en todos los sentidos, en una ciudad que se compromete y que está haciendo vibrar como nunca la cultura".

Asimismo, ha subrayado el alcance del festival y su conexión con el turismo, al tiempo que ha invitado a la ciudadanía a participar en el festival y disfrutar de la experiencia.

GRANDES ARTISTAS Y BUEN TIEMPO

Por su parte, el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, ha señalado que Extremúsika es una cita musical que demuestra nuevamente que "Cáceres está preparada para acoger eventos de este nivel y de esta magnitud". Estamos trabajando y vamos a seguir trabajando en esa línea, en la de situar a Cáceres en el mapa de las grandes citas musicales, las grandes giras, los grandes festivales, y sobre todo de los grandes artistas", ha destacado Mateos.

Mateos ha resaltado que el festival congregará a miles de seguidores y, además, "con buen tiempo casi asegurado, aprovechando el puente de mayo, en el que el sol suele acompañar y donde nuestra región se llena de turistas".

En su intervención, ha agradecido a Carlos Lobo su apuesta por grupos de la tierra no tan consolidados, "porque ofrecerles tocar en un escenario como el de Extremusika es abrirles muchas puertas a gente que está empezando".

Para que los asistentes estén en las mejores condiciones se van a reforzar los servicios de limpieza, electricidad, infraestructuras, seguridad, y se dispondrá de un servicio especial de autobuses para facilitar el desplazamiento y evitar atascos.

"Vamos a seguir trabajando para situar a Cáceres en el mapa de las grandes citas musicales, las grandes giras, los grandes festivales, y sobre todo de los grandes artistas", ha resaltado el regidor, que ha invitado a los asistentes a Extremúsica a disfrutar también del patrimonio y la cultura de la ciudad.

La diputada de Turismo de la Diputación de Cáceres, Elisabeth Martín ha señalado que la institución provincial "cree en el poder de la cultura y la música como motores de dinamización económica, cohesión social y proyección exterior, y Extremúsika es un claro ejemplo de ello". "No solo nos sitúa en el mapa de los grandes eventos musicales sino que también supone una oportunidad de mostrar al mundo el talento, la riqueza cultural y la capacidad organizativa de nuestro territorio", ha subrayado.

Martín ha resaltado que el cartel combina calidad, diversidad y actualidad, "conectando con distintos públicos, especialmente con la juventud, generando espacios de encuentro, disfrute y expresión cultural que son fundamentales para construir municipios, comunidades vivas, dinámicas y con futuro", ha concluido.

El festival cuenta con zona de descanso, parking y gastronomía para que no falte de nada además de buses oficiales que salen desde diferentes puntos de España. Los abonos y entradas están disponibles en la web oficial del certamen y los jóvenes pueden hacer uso del Bono Cultural Joven para adquirir sus entradas.