La fábrica de Cátodos de Hunan Yuneng materializa la compraventa de la parcela de 467.000 m2 en ExpacioMérida

Firma de la compraventa de la parcela de 467.000 m2 en la que se instalará la fábrica de Cátodos de Hunan Yuneng en ExpacioMérida. - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura y la fábrica de Cátodos de Hunan Yuneng han materializado este miércoles, 29 de abril, la compraventa de la parcela I-103 de 467.000 m2 en ExpacioMérida.

Cabe recordar que la empresa ya tenía una reserva del terreno, por lo que se trata de un nuevo paso para que se inicien las obras por parte del inversor, cuya entrada en producción espera que se produzca antes de finales de año, recuerda la Junta en una nota de prensa.

Se trata de una planta industrial para la fabricación de materiales catódicos para baterías. Es una de las mayores inversiones industriales captadas en Extremadura y la primera planta de este tipo en Europa.

El proyecto de Hunan Yuneng en Mérida es una "oportunidad" que se inició en septiembre de 2023 por parte del Gobierno extremeño, "fruto de un riguroso trabajo de atracción de inversiones, impulsando los sectores con mayor potencial en Extremadura, entre los que está el energético, y seleccionando los destinos", dijo entonces el consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital en funciones, Guillermo Santamaría.

Este proyecto, que llevó al consejero a visitar a los propios empresarios en China", sigue dando pasos, tal y como explicó Santamaría, pues ya cuenta asimismo con la autorización ambiental y la licencia de obra por parte del Ayuntamiento de Mérida.

Desde la Junta también se ha acompañado al inversor en la obtención de los informes sectoriales de la Confederación Hidrográfica del Guadiana y en el visado del proyecto por parte del Colegio Extremeño de Arquitectos.

El proyecto de Hunan Yuneng en Mérida supone una inversión cercana a los 800 millones, con capacidad productiva de hasta 300.000 toneladas anuales y la creación de cientos de empleos.

La Junta considera este proyecto "clave" dentro de la cadena de valor del vehículo eléctrico y del almacenamiento energético, además de que "refuerza la posición de Extremadura como enclave industrial vinculado al sector energético".