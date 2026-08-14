La facturación de la industria se dispara en Extremadura un 11,3% en junio

Archivo - Un operario trabajando en una fábrica de vehículos - Marta Vázquez Rodríguez - Europa Press - Archivo

MADRID/MÉRIDA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La cifra de negocios de la industria se ha disparado un 11,3 por ciento en Extremadura en junio en relación al mismo mes de 2025, según los datos difundidos este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En el conjunto del país, la cifra de negocios de la industria ha crecido un 9,2 por ciento en junio en relación al mismo mes de 2025, tasa seis décimas superior a la de mayo

Con el avance de junio, las ventas de la industria encadenan cuatro meses de ascensos interanuales consecutivos tras los repuntes de marzo (+9,8%), abril (+11,4%) y mayo (+3,2%).

Los mayores ascensos interanuales por actividades se los han anotado las coquerías y el refino de petróleo (+51,7%), la fabricación de ordenadores, equipos periféricos y telecomunicaciones (+49,5%), y fabricación de material y equipo eléctrico (+21,7%).

Por contra, los mayores descensos interanuales de la facturación en el sexto mes del año se han registrado en la industria del cuero y del calzado y la fabricación de aparatos domésticos (-5,3% en ambos casos) y la fabricación de vehículos de motor (-5,1%).

Corregidos los efectos estacionales y de calendario, la facturación de la industria ha aumentado un 5,3 por ciento interanual en junio, tasa 1,3 puntos inferior a la del mes previo y con la que se suman también cuatro meses consecutivos de incrementos.

En los seis primeros meses del año, las ventas de la industria ha subido una media del 4,2 por ciento, destacando los aumentos en coquerías y refino de petróleo (+34,9%) y en la fabricación de ordenadores (+33,5%).

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