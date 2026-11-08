Fallece Emilio Jiménez, exdirector general de la Fundación CB

Archivo - El exdirector general de la Fundación CB, Emilio Jiménez, fallece en Badajoz a los 65 años - FUNDACIÓN CB - Archivo

BADAJOZ 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El que fuera director general de la Fundación Caja Badajoz durante más de una década, Emilio Jiménez Labrador, ha fallecido recientemente a los 65 años en la capital pacense, según ha informado la fundación en un comunicado.

El patronato, la dirección y los empleados de la Fundación CB han lamentado "profundamente" su pérdida y han trasladado "su más sentido pésame" a familiares y seres queridos, además de expresar "su máxima gratitud" por los años que dedicó a la fundación y a la sociedad extremeña.

"La fundación está de luto por una de las personas que hizo posible que la propia entidad sea reconocida como lo que es hoy en día: un pilar fundamental social y cultural en Extremadura. Jiménez Labrador luchó por construir una institución al servicio de los colectivos más vulnerables y por acercar la cultura a la región desde el momento en que la Obra Social de Caja Badajoz se transformó en Fundación Caja Badajoz en el año 2013", ha señalado la organización.

Jiménez, economista de formación, se incorporó a la Caja de Ahorros de Badajoz por oposición (con el número 1 de la promoción) el 1 de noviembre de 1984, ocupando diferentes cargos hasta llegar a director general Adjunto y director general de Fundación Caja Badajoz tras la desaparición de la caja de ahorros.

A lo largo de su trayectoria laboral ha ostentado diferentes cargos en consejos de administración y patronatos de distintas entidades como Extraval, Iniciativas Pacenses, Consorcio Teatro López de Ayala o Museo Etnográfico de Olivenza, entre otras, además de haber sido parte del consejo de Ibercaja como representante de la fundación en su condición de socia.

"Emilio Jiménez amaba su trabajo en la fundación, de la que se jubiló como director general en marzo de 2026, pasando a ocupar un puesto en el patronato de la entidad", ha agregado la organización.

Entre las iniciativas que, como director general promovió dentro de la fundación, la entidad ha destacado la creación del Centro de la Documentación y de la Imagen de Extremadura (Cdiex), como repositorio de la memoria de la región, o la promoción del Festival Negativo Foto.

La fundación ha trasladado su intención de mantener "siempre vivo" su recuerdo a través de las "muchas acciones culturales y sociales que emprendió" en su trayectoria, "siendo parte imprescindible de su ADN y de su historia".