Fallece el exvicepresidente de la Asamblea de Extremadura Luciano Fernández (PSOE)

Archivo - Luciano Fernández. PSOE - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El exvicepresidente de la Asamblea de Extremadura entre 2027 y 2011 y diputado autonómico durante varias legislaturas, Luciano Fernández (PSOE), nacido en Ibahernando (Cáceres) en 1951, ha fallecido este lunes, 26 de octubre.

Así, el PSOE de Extremadura se despide de 'Chano', como era conocido, "con enorme tristeza", y agradeciéndole que dedicó "gran parte de su vida al servicio público, al trabajo por los demás y al compromiso con los valores socialistas".

"Despedimos con enorme tristeza a nuestro querido compañero Chano, que dedicó gran parte de su vida al servicio público, al trabajo por los demás y al compromiso con los valores socialistas. Todo nuestro cariño y fuerza para su familia, sus amistades y el PSOE de Mérida", señala el PSOE extremeño en redes sociales y recoge Europa Press.

También ha tenido palabras de recuerdo para Luciano Fernández el líder de los socialistas extremeños, Álvaro Sánchez Cotrina, quien ha destacado de aquél que tenía la región "en la cabeza y al PSOE".

"Buscaba una foto distinta contigo, pero es difícil no recordarte en un atril llevando la voz rigurosa de los y las socialistas a todas partes", señala en redes sociales Sánchez Cotrina, quien resalta de Luciano Fernández que es "de esos mayores que tenían la región en la cabeza y al PSOE", y que de él "siempre se aprendía".

Igualmente, la presidenta de la Junta, María Guardiola, se ha despedido de Luciano Fernández "con mucha pena", y ha destacado que éste "fue un hombre bueno que dedicó su vida a la política en Extremadura".

En redes sociales, Guardiola ha resaltado también que Luciano Fernández siempre la trató "con un respeto y un cariño" que no olvidará. "Hace muy poco tuvo el detalle de darme unas fotos que para él eran muy especiales. Hoy esas fotos tienen para mí un valor todavía mayor", señala la jefa del Ejecutivo extremeño, que envía "un abrazo muy fuerte" a su familia y amigos.