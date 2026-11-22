BADAJOZ 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 18 años ha fallecido esta madrugada como consecuencia de un accidente de tráfico en la N-523, a la salida de Badajoz.

El suceso se ha producido en torno a las 2,15 horas de este domingo, entre los puntos kilométricos 85 y 84, en la salida de Badajoz hacia Cáceres.

Además del varón, en el vehículo iban otras cuatro personas que han resultado heridas leves, según el parte del 112 Extremadura.

Hasta el lugar se han desplazado una unidad medicalizada de emergencia y una de soporte vital básico, del Servicio Extremeño de Salud (SES), así como efectivos de la Policía Nacional y de la Policía Local de Badajoz.