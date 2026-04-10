Fallece un hombre de 76 años un accidente con maquinaria agrícola en Peraleda del Zaucejo (Badajoz)

MÉRIDA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 76 años ha fallecido tras resultar atrapado en un accidente con maquinaria sufrido la pasada tarde en Peraleda del Zaucejo (Badajoz).

El suceso ha tenido lugar sobre las 20,45 horas de este pasado jueves, día 9, según los datos aportados por el Centro 112 de Extremadura, que recibió una llamada telefónica para informar sobre lo ocurrido.

Tras dicha llamada, hasta el lugar de los hechos se han desplazado una unidad medicalizada del SES, medios del Punto de Atención Continuada de Zalamea de la Serena, una dotación del parque de bomberos de Azuaga, y una patrulla de servicio de la Guardia Civil.