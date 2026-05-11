Fallece un hombre atrapado entre dos camiones en Fuente del Maestre (Badajoz)

MÉRIDA, 11 May. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha fallecido este lunes al sufrir un accidente y quedar atrapado entre dos camiones en la localidad pacense de Fuente del Maestre.

Una llamada al Centro de Urgencias 112 de Extremadura a las 14,30 horas ha informado de este suceso, del que está pendiente determinar su carácter laboral.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado efectivos de la Guardia Civil y bomberos del parque de Villafranca de los Barros, un equipo del Centro de Salud de Fuente del Maestre, una unidad medicalizada y un técnico del Centro Extremeño de Seguridad y Salud Laboral (Cessla).