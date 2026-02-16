Fallece una mujer de 66 años en un incendio en una vivienda en la barriada de Los Naranjos de Olivenza

MÉRIDA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 66 años de edad ha fallecido en el incendio de una vivienda registrado este lunes, día 16, en la barriada de Los Naranjos de Olivenza (Badajoz).

Tras el suceso, el equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil está llevando a cabo la investigación de las causas del suceso.

Una vez desencadenado el incendio se activaron en la zona servicios médicos, dotaciones de bomberos y medios de la Guardia Civil.

Así, tras lo ocurrido se ha intentado reanimar a la mujer en cuestión, no se ha podido conseguir y ésta ha fallecido, informa la Guardia Civil.