Un fallecido tras salirse de la carretera y chocar contra un árbol en Valencia de Alcántara (Cáceres)

Bomberos de la Diputación de Cáceres intervienen en un accidente de tráfico en Valencia de Alcántara. - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha fallecido este jueves, 29 de enero, en un accidente de tráfico ocurrido en la carretera nacional N-521 en el término municipal de Valencia de Alcántara (Cáceres).

El vehículo en el que viajaba se ha salido de la vía y ha impactado contra un árbol, sobre las 20,00 horas, en el kilómetro 144 de la citada vía, según informa el 112 de Extremadura.

La víctima era el único ocupante del vehículo siniestrado, quedó atrapada en su interior, por lo que fue necesaria la intervención de una dotación del parque de bomberos de Valencia de Alcántara para su excarcelación.

También se desplazaron hasta el lugar dos ambulancias del Servicio Extremeño de Salud y un equipo médico del Punto de Atención Continuada de la propia localidad, así como efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y personal de mantenimiento de la carretera.