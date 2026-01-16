Las familias de 3.401 niños de 1 a 3 años reciben las ayudas de 200 euros de la Junta para su escolarización

Alumnos del primer ciclo de Infantil en un aula de Extremadura. - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional ha hecho pública la concesión de un total de 5.105.219 euros en ayudas a familias, destinadas a financiar la escolarización del alumnado en el segundo y tercer curso del primer ciclo de Educación Infantil, para el curso académico 2025/2026.

En concreto, estas ayudas, otorgadas a través de un procedimiento de concesión directa mediante convocatoria abierta, benefician a 3.401 escolares de entre 1 y 3 años matriculados en centros docentes de titularidad pública no gratuitos y privados autorizados por la propia consejería.

La relación de beneficiarios se encuentra expuesta en los tablones de anuncios de las Delegaciones Provinciales de Educación y en el tablón de anuncios del portal educativo Educarex.

Como novedad en esta convocatoria, publicada el pasado 27 de junio en el Diario Oficial de Extremadura, se encuentra la ampliación de las ayudas a los alumnos matriculados en el segundo curso del primer ciclo de Educación Infantil, dando así un paso más hacia la gratuidad de esta etapa, subraya la Junta de Extremadura en una nota de prensa.

Con esta medida, Educación defiende el ejercicio del derecho a una educación temprana, dados sus "beneficios integrales" para el menor y como "medio necesario para la conciliación" de la vida personal, familiar y profesional. Además, sostiene el Ejecutivo regional, favorece el derecho de las familias a la elección de centro.

La escolarización en esta etapa tiene carácter voluntario, si bien "contribuye de manera especial al desarrollo físico, afectivo, social, cognitivo y artístico del alumnado".