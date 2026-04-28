Las farmacias de Badajoz fomentarán los beneficios del piragüismo para las mujeres que han superado un cáncer de mama

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MÉRIDA, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Provincia de Badajoz y el Club de Piragüismo Extremadura han acordado la firma de un convenio para fomentar la práctica de la modalidad de Dragon Boat entre las mujeres que han superado un cáncer de mama.

Así lo han indicado tras la celebración este martes, 28 de abril, de una reunión entre ambas entidades como primer paso para la firma de dicho convenio.

La modalidad de Dragon Boat o Barco Dragón, "muy extendida" a nivel nacional, ofrece grandes beneficios físicos y psicológicos a las mujeres que han sobrevivido al cáncer de mama y tienen una mastectomía.

Tras la firma del convenio, las farmacias de la provincia de Badajoz divulgarán estos beneficios y fomentarán la práctica de esta modalidad entre las mujeres a las que va dirigida, según ha explicado tras la reunión el contador del Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Provincia de Badajoz, Javier Gridilla.

Según ha destacado, las farmacias son un punto activo de gran valor para difundir la información sobre los beneficios de esta modalidad deportiva, dado que los farmacéuticos conocen "muy bien" a estas mujeres y pueden ayudar a que conozcan la iniciativa, ha declarado.

Por su parte, Rosario Anega, superviviente de cáncer de mama y secretaria del Club de Piragüismo Extremadura, ha valorado muy positivamente la iniciativa del Colegio de Farmacéuticos de Badajoz y de su presidente, Cecilio Venegas, presente en la reunión, "teniendo en cuenta que son profesionales muy cercanos a las personas que hemos superado la enfermedad".

Anega ha explicado que, en la actualidad, ya hay mujeres que forman parte del equipo y realizan esta práctica deportiva en la ciudad, en el río, pero el objetivo es llegar al mayor número de pacientes posible "para compartir entre nosotras, pues hemos pasado por lo mismo".