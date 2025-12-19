El Faro cierra el año con la entrada de La Tarta de Oro y bate récord con 23 aperturas - El Faro

BADAJOZ, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El centro comercial El Faro refuerza su apuesta por el comercio local con la última apertura del año, La Tarta de Oro, que ha inaugurado este viernes su local en el interior de la galería comercial y cierra el año con récord de aperturas, sumando un total de 23 operaciones entre nuevas incorporaciones y reformas.

Fundada por los hermanos Jesús y Daniel Trejo, esta empresa familiar apuesta desde su creación por la calidad y el sabor en cada una de sus 22 variedades de tartas, que van desde sabores como pistacho, turrón, tiramisú, mango o queso, hasta otros más atrevidos como 'pantera rosa', kínder o tigretón.

Con su llegada a El Faro, la marca suma ya su tercera tienda en la comunidad, ubicándose en Mérida, Don Benito y ahora en Badajoz. Todas ellas destacan por sus productos elaborados con mimo, recetas cuidadas y un trato cercano que conecta con los clientes.

Naturales de La Haba, los socios fundadores de La Tarta de Oro han transformado lo que comenzó como una idea familiar en una marca con perspectivas de crecimiento a nivel regional. "Queremos representar a una nueva generación de emprendedores extremeños que creen en su tierra, en el valor de lo artesanal y en seguir creciendo sin perder la identidad que nos define", han explicado.

Para celebrar su llegada a El Faro, La Tarta de Oro ha publicado un sorteo en sus redes sociales que pondrá en juego un año de tartas gratis para tres ganadores. Cada uno de los afortunados se llevará una tarta al mes, desde enero a diciembre de 2026, y podrá recogerla tanto en el establecimiento de El Faro como en las otras tiendas de la marca. Además de este sorteo, la firma contará con una inauguración especial en El Faro el próximo viernes 26 de diciembre.

SPRINTER, ABIERTO AL PÚBLICO

Por otro lado, la marca de ropa deportiva Sprinter ya ha abierto sus puertas en el centro comercial El Faro. En su local de más de 900 metros cuadrados, los clientes podrán encontrar firmas de renombre como Adidas, Fila o Puma, con prendas orientadas principalmente al fitness, running y fútbol.

Estas aperturas se enmarcan en la estrategia de continuo desarrollo de El Faro, que encara el año 2026 como centro consolidado y referente de compras, ocio y restauración en la comunidad de Extremadura.