Feextur calcula que Extremadura ha recibido a unos 550.000 turistas este verano, en línea con 2025

Archivo - Turistas en Trujillo - TURISMO DE EXTREMADURA - Archivo

MÉRIDA 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Federación Empresarial Extremeña de Turismo Rural (Feextur) calcula que Extremadura ha recibido este verano a unos 550.000 turistas o visitantes, una cifra similar a la de 2025.

A través de un comunicado, ha explicado que solo durante los meses de julio y agosto se han recibido a unas 400.000 personas, de las cuales el 15% aproximadamente son extranjeros, principalmente de la Unión Europea.

Así, Feextur cree que Extremadura rozará los dos millones de visitantes en 2026, siendo la época estival la de mayor afluencia.

En cuanto a la ocupación de los alojamientos, en julio se habría situado en el 60%, mientras que en agosto rondará el 80%, siendo la semana del 15 de agosto la de mayor ocupación con un 90%. Además, en sitios concretos como Trevejo, donde se realizó el lanzamiento de un globo sonda con motivo del eclipse del 12 de agosto, se habría llegado al 100%.

Feextur ha señalado que ha realizado esta valoración teniendo en cuenta que durante septiembre, que incluye tres semanas de verano, se espera la llegada de unos 120.000 turistas.

La federación ha destacado algunas ventajas que Extremadura tendría para el turismo frente a otras regiones, como serían la no masificación, la seguridad, los precios, la falta de colapso en las infraestructuras y la disponibilidad de "viviendas para todos".

ZONAS MÁS VISITADAS

Sobre las zonas que han acogido más visitantes, Feextur ha explicado que son aquellas donde el agua y los recursos naturales son su característica más destacada, como es el norte de Extremadura, el Geoparque Jara-Villuercas-Ibores y áreas de las comarcas de La Siberia y La Serena, donde disponen de 'banderas azules'. También la zona fronteriza con Portugal, cercana al Pantano de Alqueva, está entre las áreas más visitadas.

Otro aspecto que atraería visitantes son los eventos, conciertos y festivales que se organizan en la región, así como los festivales de teatro de Mérida, Cáceres, Alcántara o el Templario de Jerez de los Caballeros, los Conversos de Hervás o los de Zalamea de la Serena, Villafranca de los Barros o Azuaga, entre otros.

Feextur ha resaltado igualmente eventos como La Ciudad Encendida de Badajoz o el Martes Mayor de Plasencia, que tendrían "muy buena acogida" entre los turistas. De hecho, la federación ha destacado el aumento de turistas foráneos de la ciudad de Badajoz, que ya cuenta con 150 apartamentos y 25 alojamientos hoteleros.

Otros lugares que han recibido visitantes son Hornachos, el Parque del Tajo Internacional, el de Monfragüe, la Sierra de San Pedro, La Siberia, la Campiña Sur o la comarca de Tentudía.

Por otro lado, la federación ha destacado el tradicional retorno de emigrantes que proceden, principalmente, de Madrid, Cataluña y País Vasco, y cuyas estancias suelen ser de larga duración, frente a los turistas que buscan naturaleza, que apuestan por estancias medias. En cuanto a los viajeros que aprovechan eventos o festivales, sus estancias serían más cortas, de una o dos noches.

IMPACTO DE LOS INCENDIOS

Por el lado negativo, Feextur ha lamentado que "todos los años" la región sufra "las consecuencias del abandono del campo y medio rural, trabas a agricultores y ganaderos y falta de una política forestal en condiciones", medidas que evitarían "incendios como el de Las Hurdes", que además de quemar zonas de naturaleza, también están provocando el arrastre de "aguas negras".

"Estos elementos han supuesto una merma importante para el turismo, sobre todo en la comarca hurdana, durante este verano", ha concluido la federación.