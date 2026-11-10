Felipe González dice sobre Ceuta que está "de acuerdo" con pedir a Europa que se defienda "entre todos" la frontera sur

El expresidente del Gobierno Felipe González clausura de la segunda edición de las las Jornadas Ibéricas Grandes Incendios Forestales en Badajoz - JORGE ARMESTAR/EUROPA PRESS

BADAJOZ, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno Felipe González se ha mostrado "de acuerdo" con reclamar a Europa defender "entre todos la frontera sur" a tenor de la entrada masiva en Ceuta de personas procedentes de Marruecos de finales del pasado mes de julio.

De igual modo, González ha reafirmado que "si ha habido una invasión a nuestra soberanía, tenemos que sacar consecuencias", a la vez que ha puesto el foco en que es de los que quieren que Marruecos se desarrolle, se enriquezca y pueda dar de comer a sus jóvenes "con sueldos dignos", porque no está en contra de dicho país.

"¿Pero lo que nos pasó? ¿Cómo es posible que digan que ha habido una invasión del territorio, una vulneración de nuestra soberanía, pero recojo velas y me voy? No, por favor, no, no, no es no", ha continuado el expresidente, para quien se está defendiendo la frontera europea del norte y se muestra "totalmente de acuerdo" con defender, no solo a Ucrania, sino a los países del norte "frente a una agresión absolutamente intolerable" por parte de Rusia.

En este sentido, ha apuntado que le dicen que "nunca está de acuerdo" y que en este caso sí lo está "totalmente", como también con reclamar a Europa que se defienda "entre todos" la frontera sur, "entre todos", ha remarcado, para añadir que hay muchas cosas que no se explica, como que la Guardia Civil y la Policía Nacional no sean profesión de riesgo, "que es lo que piden".

Así, ha aludido a que todas las policías autonómicas o las locales lo son, además de otras profesiones, pero que la Guardia Civil y la Policía Nacional no son una profesión de riesgo. "No será porque no se la jueguen, ¿no? Los demás sí y ellos no. Por lo tanto, hay cosas que no puedo entender ni quiero", ha insistido.

De esta forma se ha pronunciado durante su intervención en la clausura de la segunda edición de las Jornadas Ibéricas Grandes Incendios Forestales que se han celebrado este lunes y el martes en Badajoz organizadas por la Fundación Centro de Estudios Presidente Rodríguez Ibarra (Fundceri).

El acto ha contado con la presencia del expresidente extremeño y del presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que ha recibido previamente, de manos de González, uno de los Premios Prometeo por el ES-Alert preventivo para evitar el peligro de aglomeraciones de personas en los montes el día del eclipse de Sol.

URDA, "NO QUIERO OLVIDAR"

Felipe González se ha referido por otro lado al accidente ferroviario de Urda, al señalar que vive en Extremadura, no se considera extremeño aunque sí de adopción y que es andaluz, de ahí que haya querido abundar en que "normalmente no" pierde el humor, ni "incluso en estas tragedias la esperanza", y recordar que el AVE empezó en Sevilla, y que "muchos" de los que han muerto en estos accidentes, en referencia también sin citarlo a Adamuz y "en el último particularmente también", son sus paisanos.

"No solo porque hay de 14 o de 15 nacionalidades, y no lo puedo soportar. No lo puedo soportar, me quitaron cualquier atisbo de humor en una situación como ésta, porque no me atrevo más que a recordar lo inevitable", ha reconocido, para incidir en que iba en ese mismo AVE de las 8,30 horas cuatro días antes porque tenía un encuentro con empresarios en Málaga, "en el mismo", y en que ha fallecido además una persona que era amiga y es conocida, "en el mismo, exactamente en la misma posición".

Así, asevera, no puede ni quiere "olvidarlo", a continuación de lo cual ha explicado que alegaban que empezó el AVE en Sevilla en 1992 porque era sevillano, y que impulsaron esta infraestructura ferroviaria arrancado de la capital hispalense porque sabía que si salía de Sevilla, "el resto se iba a hacer", pero si empezaba en el norte "al sur no llegaría".

"Pero lo hicimos bien, ¿qué le vamos a hacer? No se entendió bien. La alta velocidad no es la velocidad alta", ha expuesto, junto con que la primera no sirve para hacer paradas cada 100 kilómetros, porque uno quiera tenerla "en la puerta de su casa", en cuyo caso "no sirve para eso, no merece la pena" y es "demasiado cara", cuando para eso sirve una velocidad alta.

Del mismo modo, Felipe González ha querido mostrar su "dolor" y su "frustración" por el hecho de que "cosas que se pueden evitar, no se evitan" y no se puede tener el "récord" en algo que inauguraron durante su etapa en la presidencia del Gobierno. "En estos días estoy sufriendo", admite, y "sufriendo seriamente" porque no debía haber pasado. "Y los que dicen que asumen la responsabilidad, la deben asumir de verdad, no de coña".