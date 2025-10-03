La I Feria Extremeña de Seguridad presenta en Cáceres las últimas innovaciones tecnológicas

El consejero de Presidencia, Abel Bautista, junto a las organizadoras de la I Feria Extremeña de Seguridad que se celebra en Cáceres - JUNTA DE EXTREMADURA

Está organizada por la Asociación de Mujeres Extremeñas Policías Locales como punto de encuentro de empresas y cuerpos operativos

CÁCERES, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La I Feria Extremeña de Seguridad (Fexpol) ha abierto este viernes sus puertas en el Extremadura Hotel de Cáceres donde se han reunido profesionales, instituciones, empresas y cuerpos operativos en un espacio común de formación, divulgación y colaboración.

La cita está organizada por la Asociación de Mujeres Extremeñas Policías Locales y nace con el objetivo de convertirse en un referente nacional en el ámbito de la seguridad pública, la innovación tecnológica y las funciones policiales.

Para ello se cuenta con una amplia zona expositiva orientada a sectores como la tecnología aplicada a la seguridad en campos como el tráfico, movilidad, videovigilancia, Inteligencia Artificial (IA), ciberseguridad, drones y comunicaciones.

También se muestra lo último en equipamiento profesional y vestuario para cuerpos policiales y de emergencia; vehículos especializados para patrullas, unidades móviles, eléctricos, etc, o armamento, material táctico y sistemas de defensa.

La feria, que se prolongará hasta este sábado, ofrece también formación en materia de educación vial, con enfoque profesional y educativo, y ha organizado exhibiciones en directo de unidades caninas operativas, así como demostraciones dinámicas de drones aplicados a seguridad y rescate.

El programa se complementa con ponencias técnicas, mesas redondas, exhibiciones prácticas y espacios de networking y encuentros entre instituciones y proveedores.

El objetivo es que Fexpol sea un punto de encuentro clave para jefaturas policiales, responsables políticos y técnicos de seguridad de toda Extremadura y otras comunidades, convirtiéndose en una oportunidad única para conocer soluciones innovadoras y generar sinergias reales en el ámbito de la seguridad.

La inauguración ha corrido a cargo del consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social de la Junta de Extremadura, Abel Bautista, que ha estado acompañado por la directora general del IMEX, Beatriz Arjona, y el concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Cáceres, Pedro Muriel.

"ABRIENDO CAMINO"

Bautista ha indicado que esta feria, así como el VI Encuentro de Mujeres Policías que se celebra de forma paralela, es fruto del trabajo que han realizado las mujeres policías locales de Extremadura, que están "abriendo camino" con esta cita que ha nacido de un "sueño compartido" y de la "fuerza y la unión" de las mujeres policías.

"Vosotras habéis demostrado que no sois una excepción, no sois tampoco una nota al pie de página, sino que habéis abierto camino en un mundo que parecía, insisto, parecía, estaba reservado únicamente a los hombres. Y lo habéis hecho sin que nadie os haya regalado nada, sin haber pedido permiso en muchas ocasiones, lo habéis hecho con valentía, con esfuerzo, con sacrificio, con entrega y, sobre todo, con una vocación de servicio público muy profunda", ha dicho el consejero.

En su intervención, Bautista ha indicado que "la seguridad no es una cuestión solo de garantizar un derecho que tenemos todos los ciudadanos", sino que es "una cultura que se alimenta de la formación, de la colaboración y del compromiso de toda la sociedad".

"La seguridad no es una cuestión de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o de la Policía Local, la seguridad es un compromiso que debemos tener todos los ciudadanos", ha señalado Bautista, que ha recordado que uno de los objetivos de la Junta de Extremadura es "seguir poniendo agentes de Policía Local al servicio de los ciudadanos".

"Y eso se hace, sin ninguna duda, con más inversión, con más formación, con más medios, con más especialización, con mejor coordinación y con más prevención", ha dicho, al tiempo que ha anunciado que en enero habrá 68 policías locales nuevos en las calles de nuestros municipios y ciudades, que se suman a los 123 policías locales que ya lo hacen desde el inicio de la andadura del Gobierno regional.

Bautista ha incidido en que el objetivo de todo este trabajo es conseguir una Policía Local "mucho más cercana, mucho más profesional, mucho más especializada y mucho más formada", algo que se consigue con la implicación de la Administración pero también de las fuerzas y cuerpos de seguridad.

"Podéis contar siempre con nosotros, queridas policías locales, siempre con nosotros, con nuestro apoyo, con nuestra colaboración y, sobre todo, con nuestro respeto y consideración, porque vuestro trabajo, sin duda alguna, engrandece a la Policía Local de Extremadura, engrandece a Extremadura y engrandece a toda la sociedad extremeña", ha concluido.