La I Feria de la Primavera celebrará actividades el 5 de junio en Mérida para dinamizar el comercio local

Presentación de la I Feria de la Primavera - AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

MÉRIDA 29 May. (EUROPA PRESS) -

La I Feria de la Primavera de Mérida se celebrará el próximo viernes, 5 de junio, con actividades en la Puerta de la Villa de la ciudad con el objetivo de dinamizar el comercio local de la zona centro, en horario de 17,30 a 21,00 horas.

Esta feria ha sido presentada este viernes la presidenta de la Asociación de Comerciantes de Mérida, Chari Gallego, organizadores de la iniciativa, y la delegada de Comercio y Emprendimiento, Laura Iglesias.

En su intervención, la presidenta de la Asociación de Comerciantes de Mérida ha destacado que el objetivo de esta iniciativa es "dinamizar el comercio local y agradecer la confianza" que vecinos y visitantes depositan cada día en los establecimientos asociados.

Así, a través de esta actividad, "despediremos la primavera con una tarde especial de compras y ocio", en una jornada dirigida tanto a jóvenes como a familias, "combinando actividades de entretenimiento con premios muy vinculados a la identidad cultural de la ciudad, como el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida".

VALES POR COMPRA

En este sentido, los clientes que "realicen compras en los comercios adheridos, recibirán vales que podrán canjear durante la jornada del 5 de junio por diferentes actividades y propuestas lúdicas, entre las que destacan globoflexia, palomitas, algodón de azúcar y un fotomatón 360º".

Además, Gallego ha avanzado que "del 1 al 6 de junio, los establecimientos participantes contarán con urnas donde los clientes podrán depositar las papeletas recibidas tras las compras realizadas estos días" y participar así en "el sorteo de dos bonos dobles para disfrutar del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida".

Este sorteo, ha asegurado, se llevará a cabo el martes 9 de junio y los ganadores se darán a conocer a través de las redes sociales de la Asociación de Comerciantes de Mérida, informa el Ayuntamiento de Mérida en nota de prensa.

Gallego también ha subrayado que, a través de esta iniciativa, "la asociación busca ampliar el número de premiados y premiadas", además de "seguir fomentando el apoyo al comercio de proximidad".

Por último, Chari Gallego ha reiterado que "esta propuesta nace como una forma de agradecer la fidelidad de los clientes y seguir impulsando la actividad comercial local mediante experiencias cercanas, familiares y participativas en nuestra ciudad".

DINAMIZAR EL COMERCIO

Por su parte, la delegada de Comercio ha resaltado que esta feria supondrá "una jornada especial de dinamización comercial" promovida por la Asociación de Comerciantes de Mérida en colaboración con el Ayuntamiento de Mérida.

Laura Iglesias ha reafirmado el compromiso del equipo de gobierno municipal con el comercio local y la apuesta por "actividades que generen movimiento en nuestra calles, atraigan tanto a vecinos, vecinas y visitantes, y consuman en establecimientos de proximidad".

Así, ha señalado que durante la jornada "se desarrollarán distintas actividades y se entregarán obsequios con el objetivo de premiar y agradecer la confianza de quienes apuestan por el comercio de cercanía".

Asimismo, Iglesias ha trasladado la "total predisposición" del gobierno local a seguir apoyando e impulsando iniciativas que beneficien al comercio local y contribuyan a dinamizar la ciudad", ha concluido.