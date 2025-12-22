Fernández Calle asegura que defenderá "con uñas y dientes" cada voto y reivindica a Vox como "ganador real" de la noche

1037983.1.260.149.20251222003741 El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Óscar Fernández Calle, durante la noche electoral del 21D en el Parador de Mérida - CARLOS CRIADO/EUROPA PRESS

MÉRIDA, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Óscar Fernández Calle, ha reivindicado en la noche electoral de este domingo a su partido como "el ganador real" de los comicios autonómicos de este 21D, al tiempo que ha asegurado que defenderá "cada voto" con "uñas y dientes".

Lo ha hecho entre los vítores de una militancia reunida en el Parador de Mérida que clamaba frases como "Óscar, Óscar" o "viva España", y rodeado de otros miembros de su formación a nivel regional, como el cabeza de lista por la provincia de Badajoz, Ángel Pelayo Gordillo, y nacional, como el portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster.

"Extremadura ha hablado para decir alto y claro que quiere más Vox, mucho más Vox, el doble de Vox y más del doble de Vox", ha considerado ante las cámaras el candidato de esa formación tras haber obtenido, con el 99,98 por ciento de los votos escrutados, un 16,9 por ciento de los sufragios.

En concreto, Vox ha conseguido en la Asamblea de Extremadura un total de 11 diputados, de los 65 que conforman la sede del Legislativo autonómico. De este modo, los de Abascal crecen en seis escaños respecto a los cinco que obtuvieron en los comicios del año 2023.

