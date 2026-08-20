Fernández Calle confía en que "poco a poco" el incendio en Las Hurdes se va a revertir: "Somos optimistas"

Los consejeros de Vox en la Junta de Extremadura, Óscar Fernández Calle y Juan José García, en su visita a afectados por el incendio en Las Hurdes - VOX

PINOFRANQUEADO (CÁCERES), 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia de la Junta de Extremadura, Óscar Fernández Calle, ha confiado en que "poco a poco" la situación del incendio que se registra en Las Hurdes "se va a revertir", algo en lo que ha reconocido se muestran "optimistas".

De este modo lo ha indicado en declaraciones este jueves a los medios tras asistir a la reunión del Cecopi y visitar a vecinos afectados por el incendio en distintos municipios de Las Hurdes, y donde ha transmitido "todo" el "apoyo" y "solidaridad" con los afectados.

En este marco, que remarcado que "toda la Junta de Extremadura está de arriba a abajo, pendiente de lo que aquí pasa" y poniendo "todos los medios" a su disposición.

"Lo único que queríamos manifestar, y por eso estamos aquí, en nuestro apoyo y solidaridad con toda la comarca de Las Hurdes, con los hurdanos, y también para testimoniar que toda la Junta de Extremadura está de arriba abajo, pendiente de lo que aquí pasa y poniendo todos los medios a nuestra disposición", ha declarado.

Fernández Calle también ha resaltado la "profesionalidad" de todos los medios que están trabajando ante el fuego, como el Plan Infoex, bomberos y Cruz Roja, entre otros, y que "están atendiendo no sólo a sofocar este incendio, sino también a las personas"; y ha reconocido que son "optimistas" en que "poco a poco la situación se va a revertir".

"Y estamos convencidos de que, y además somos optimistas, de que poco a poco la situación se va a revertir", ha espetado Fernández Calle, quien también ha defendido que el Gobierno regional continuará invirtiendo también en materia de prevención de incendios. "Se va a seguir haciendo, se ha hecho, se va a seguir haciendo", ha indicado.

En este punto, y tras recordar que se da el "problema" en "general" de "abandono" del mundo rural, ha insistido en que la Junta de Extremadura va a seguir apostando "dentro de sus posibilidades" por que el monte esté "lo más cuidado posible", y ha alertado también de que al mismo tiempo "es imposible controlar a todo el mundo" (en alusión a personas que puedan provocar intencionadamente incendios).

"Parece que este incendio ha sido un incendio provocado, por lo tanto es muy difícil controlar a un desalmado que provoque lo que está provocando este incendio, pero en cualquier caso la Administración, en este caso la Junta de Extremadura, pondrá todos los medios a su alcance en la prevención también de los incendios, en este caso de la comunidad autónoma", ha añadido Fernández Calle.