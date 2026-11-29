El líder de Vox en Extremadura, Óscar Fernández Calle, vota en las elecciones del 29N en Cáceres - VOX

CÁCERES, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox en Extremadura, Óscar Fernández Calle, ha llamado al "voto masivo" de los extremeños y de los españoles en las elecciones generales de este domingo, 29 de noviembre, ya que "son las elecciones más trascendentes desde hace más de 40 años".

Unas elecciones en las que "España se juega no solo su futuro, sino se juega el ser, el seguir siendo la nación que hemos conocido hasta ahora", ha señalado Fernández Calle en declaraciones a los medios tras votar en este domingo en Cáceres.

En su intervención, Fernández Calle ha reiterado su llamamiento "a todo el mundo a que ejerza esa responsabilidad y ese derecho que es el de votar, que se vote de manera masiva", ya que según ha reiterado, "está el juego el futuro de España tal y como la conocemos".

Fernández Calle ha dado las gracias a los "cientos de apoderados" de Vox distribuidos por todos los colegios electorales de Extremadura, que "van a ser nuestros ojos y van a velar por que cada voto sea respetado", y por que "ninguna de la voluntad de ninguno de los españoles sea de ninguna manera tocada".

Finalmente, el dirigente de Vox ha mostrado su agradecimiento a todos los que hacen posible que puedan celebrarse en estas elecciones, como miembros de mesas electorales, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o agentes de Policía Local que "están velando en toda Extremadura porque esta jornada se pueda celebrar y se celebre en paz y con tranquilidad".