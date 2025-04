El Festival 'Badecirco' recala en 25 localidades pacenses de la mano de 15 compañías, cuatro de ellas extremeñas

BADAJOZ, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La séptima edición del Festival de Circo de la Diputación de Badajoz 'Badecirco' recalará entre los meses de abril y junio en un total de 25 localidades de la provincia, de la mano de 15 compañías entre las que se cuentan cuatro de la región, como son Javier Rosado, Cuca Cantillo, CircoBaya y La Rota.

También se darán cita Curolles, de Mallorca; Lapso Producciones, de Andalucía; Fuman Músicoloco, de Madrid; Capitán Maravilla, asentado en Castilla-La Mancha; Troupe Malabó, de Valencia; Kicirke, de Castilla León; Mai Clown, de Argentina aunque asentada en España; Orain-bi, de País Vasco; Barré Taldea, de País Vasco; Julián y Pendorcho, de Argentina, y Mike 2 Perillas, de Andalucía.

Todos ellos ofrecerán espectáculos gratuitos que combinan malabares, equilibrio, música o peonzas desde el 11 de abril en Montijo con Javier Rosado y su 'La familia Rosetti', al 29 de junio en La Albuera con Cuca Cantillo y 'Circonchita'.

El diputado del Área de Cultura, Deportes y Juventud, Ricardo Cabezas; el alcalde de Higuera la Real, Juan Ramón Luna; el coordinador del programa, Juan de Dios Santos; y el artista pacense Javier Rosado, han presentado esta nueva edición de este festival que lleva a distintas localidades de la provincia propuestas de circo contemporáneo que se podrán ver, principalmente, en espacios al aire libre aunque también en salas.

En su intervención, Ricardo Cabezas ha destacado en relación al circo que está "muy vinculado" a la diputación, tanto con este circuito provincial, como con las mañanas de sábado en las que las familias que se acercan al Hospital Centro Vivo disfrutan también de espectáculos circenses "de primer nivel" con artistas locales, de la provincia o de la región.

Al mismo tiempo, ha detallado de 'Badecirco' que es un programa itinerante que reivindica el arte de asombrar, además de acercar la intención, las ganas y la ilusión de profesionales de las artes escénicas a distintas localidades de la provincia, mediante las "mejores" propuestas de circo contemporáneo, ante lo que ha valorado la labor de pedagogía que han llevado a cabo en este sentido, trasladando a la población que el circo no es aquello que estaban acostumbrados a ver en la tele o en carpas de gran tamaño.

Y es que, como ha ensalzado, el circo contemporáneo requiere de "muchísima" preparación, al hilo de lo cual ha expuesto que, desde sus inicios, este festival se concibió como una iniciativa para que los pueblos conociesen la dedicación que conlleva este arte, "que requiere un preciso equilibrio entre cuerpo y mente" y que combina magia, acrobacias, humor o malabarismos, además de querer demostrar que el circo "engancha" tanto a niños como a mayores.

A su vez, Juan de Dios ha agradecido el apoyo "incondicional" de la diputación, ante lo que ha coincidido con Ricardo Cabezas en destacar que 'Badecirco' se sitúa en la lista de las doce mejores ofertas culturales extremeñas según el Observatorio de la Cultura, de la que también forman parte los 'sábados de circo' del Hospital Centro Vivo en el segundo puesto.

Igualmente, ha destacado que, en esta edición, se incrementa el número de días o de compañías participantes, que pasan de 12 a 15 y que, mientras hasta ahora eran principalmente espectáculos individuales, este año también son dúos o se suman piezas de formato medio.

Entre las compañías, cuya calidad ha subrayado, cuatro son pacenses y el resto de fuera, con fama y trayectoria o que han recibido distintos premios. "Me pongo a mirar otros festivales y digo 'no tenemos nada que envidiar a nadie' y no solo eso, sino es que estamos proyectando una cultura de calidad circense que en ninguno de los pueblos, por norma general, están acostumbrados a ver", ha resaltado, para ejemplificar que en Higuera la Real tienen a Curolles, cuyos miembros son campeones del mundo de peonza.

DE LA PEONZA AL CIRCO - TEATRO

Por su parte, Juan Ramón Luna ha puesto el foco en cómo este programa cuenta con las zonas rurales, a las que lleva apuestas culturales diversas que, sin esta ayuda con la que la diputación también apoya a los profesionales, sería "imposible" acoger, en esta ocasión en el caso de Higuera la Real con los mallorquines Curolles y su espectáculo 'Tot bé!' que mezcla humor con el juego de la peonza el 12 de abril a las 18,30, en principio en la plaza de la Constitución.

Mientras, Javier Rosado ha mostrado su satisfacción por que, después de siete ediciones, este programa siga llevando y dando visibilidad al circo moderno en distintas localidades, y ha detallado que 'La familia Rosetti' es una obra multidisciplinar de circo-teatro con corte cómico y dirigida al público familiar.