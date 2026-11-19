MÉRIDA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 21º Festival de Cine Inédito de Mérida arranca este jueves, 19 de noviembre con la proyección de la película de animación dirigida por Louis Clichy 'Iron Boy', a las 21,00 horas, en los Cines Victoria de Mérida.

El segundo pase será el viernes 20 a las 18,30 horas, en los mismos cines. La película, de 90 minutos, dirigida por el codirector de 'Astérix: La residencia de los dioses'. cuenta con Gary Clichy, Rod Paradot, Dimitri Colas, Aurélie Vassort y Brune Moulin forman parte del reparto de voces original.

Christophe tiene once años y quiere seguir los pasos de su padre en la granja familiar. Cuando un corsé ortopédico le obliga a apartarse de las tareas del campo, descubre la música y entabla una amistad que le ayuda a imaginar un futuro propio en la Francia rural de los años ochenta.

La película ganó el Premio Especial del Jurado de Un Certain Regard en Cannes y obtuvo el Premio Especial del Jurado y el Premio del Público en Annecy. Es la primera participación de Louis Clichy en el festival emeritense.

Las entradas para ambos pases ya se pueden comprar a través de la web de Cines Victoria Mérida. El precio es de 5 euros por sesión.