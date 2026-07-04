El Festival Ibérico de Cine rescata la figura de extremeño Juanjo Pizarro con el estreno de 'Pizarro is God'

Cartel de la proyección del documental 'Pizarro is God' dentro de la 32º edición del Festival Ibérico de Cine. - FESTIVAL IBÉRICO DE CINE

BADAJOZ, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El 32º Festival Ibérico de Cine dedicará una de sus actividades paralelas a reivindicar la figura del músico y productor extremeño Juanjo Pizarro con la proyección del documental 'Pizarro is God', dirigido por el cineasta pacense Miguel Ángel Caldito.

La sesión tendrá lugar el próximo martes, 7 de julio, a las 19,30 horas en el centro de Montesinos 22 que la Fundación Caja Badajoz tiene en la capital pacense. La entrada será libre hasta completar aforo.

El festival destaca, en un comunicado, que Pizarro (Fuente de Cantos, 1961-2022) fue una de las figuras "más influyentes" de la escena musical sevillana.

"Guitarrista, bajista y productor, su trabajo resultó decisivo en la evolución del rock y el punk andaluz entre finales de los años setenta y la primera década del siglo XXI, colaborando con grupos tan representativos como Silvio y Sacramento, Dogo y Los Mercenarios, Pata Negra, Reincidentes o Def Con Dos, entre otros", ha resaltado la organización en un comunicado.

El documental, dirigido por Miguel Ángel Caldito, reconstruye esta trayectoria a través de los testimonios de músicos, familiares, técnicos y periodistas especializados, apoyándose en un archivo audiovisual y fotográfico que permite descubrir la dimensión artística y humana del músico.

La película, producida por Belino Production y La Mirada Oblícua, propone un recorrido por más de tres décadas de historia musical y reivindica el legado de un extremeño cuya aportación resultó "fundamental" en uno de los movimientos culturales más importantes del sur de España.

Natural de Retamal de Llerena, Miguel Ángel Caldito desarrolla desde hace décadas una trayectoria internacional como músico, compositor, guionista y cineasta. Formado en Zúrich, ha compaginado su carrera entre Europa y Latinoamérica, donde ha trabajado como compositor de bandas sonoras, productor musical, director y docente.

Entre sus trabajos, destacan sus colaboraciones con el cineasta Carles Pastor y la publicación del álbum Camaleón Canalla, producido por Juanjo Pizarro, con quien mantuvo una estrecha relación profesional y personal.

Con esta proyección, el Festival Ibérico de Cine amplía su programación más allá del cortometraje y ofrece al público una oportunidad para acercarse a esta figura de la música contemporánea desde una perspectiva cinematográfica, poniendo, además, en valor el talento extremeño "tanto delante como detrás de las cámaras".