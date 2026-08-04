El Festival de Mérida saca a la venta nuevos artículos oficiales inspirados en el Teatro Romano

Nuevos materiales del Festival de Mérida - FESTIVAL DE MÉRIDA

MÉRIDA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida ha ampliado esta edición su colección oficial de artículos promocionales con diseños inspirados en la imagen del certamen y en algunos de sus elementos más representativos, como el Teatro Romano de la capital extremeña.

La iniciativa busca "reforzar la identidad visual del festival, proyectar su marca más allá de los escenarios y ofrecer al público un recuerdo de su paso por uno de los acontecimientos culturales más importantes del verano", señala el Festival de Mérida en nota de prensa.

Tras la buena acogida que tuvieron el pasado año las camisetas y las tazas, el Festival de Mérida ha ampliado el catálogo incorporando nuevos productos que combinan un diseño contemporáneo y minimalista con algunos de los símbolos más reconocibles del certamen, como la fachada del Teatro Romano de Mérida o el clípeo que identifica la imagen del Festival.

La colección incluye camisetas de la 72 edición por 12 euros, camisetas conmemorativas de la 71 edición por 10 euros, tazas por 6 euros, abanicos por 8 euros, figuras decorativas del Teatro Romano realizadas mediante impresión 3D por 10 euros, así como réplicas en cerámica del Teatro Romano, del clípeo del Festival y de lucernas romanas, ampliando así una oferta pensada para todos los públicos.

Todos los artículos pueden adquirirse en la taquilla oficial del Festival de Mérida, donde visitantes y espectadores tienen a su disposición esta colección exclusiva concebida como un recuerdo de su experiencia en Mérida y como una forma de acercar la imagen del certamen a nuevos públicos.

El director del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, Jesús Cimarro, ha destacado que "esta colección nace con la voluntad de que el Festival trascienda el escenario y acompañe al público más allá de los días de representación", ha destacado.

"Cada uno de estos artículos se convierte en un recuerdo de la experiencia vivida en Mérida y, al mismo tiempo, en una forma de proyectar la imagen del Festival allí donde viajen nuestros visitantes", tras lo que supone "una manera de reforzar la marca de un certamen que forma parte del patrimonio cultural de nuestro país".

La nueva colección mantiene una línea gráfica limpia y actual, basada en ilustraciones del Teatro Romano y del clípeo que identifica al Festival de Mérida, dos elementos que sintetizan la unión entre patrimonio, teatro y contemporaneidad que caracteriza al certamen.