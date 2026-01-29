El Festival de Mérida se sitúa entre los 20 eventos culturales más importantes en España, según Observatorio de Cultura

Festival de Teatro Clásico de Mérida - FESTIVAL DE MÉRIDA

MÉRIDA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida recupera este año el puesto número 20 de los eventos culturales más destacados de España, según el último informe del Observatorio de la Cultura, tras otras instituciones como el Museo Reina Sofía, El Prado, el Festival de Cine de San Sebastián o el Museo Thyssen - Bornemisza y se consolida como el segundo festival de teatro más importante a nivel nacional.

Además, el Observatorio de la Cultura de la Fundación Contemporánea vuelve a reconocer al Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida como uno de los acontecimientos culturales mejor valorados de Extremadura, representando a la región únicamente por detrás del Museo Helga de Alvear.

Tras el Festival de Teatro Internacional de Teatro Clásico de Mérida se sitúan otros festivales e instituciones de relevancia para la comunidad, como el Festival de Cáceres, el Womad, el Museo Vostell Malpartida y el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida.

El director del Festival de Teatro Clásico de Mérida, Jesús Cimarro, ha mostrado su gratitud hacia el público, instituciones, patrocinadores y colaboradores por "contribuir al éxito y consolidación" de este certamen.

"Este reconocimiento pone de manifiesto el compromiso de Mérida con las artes escénicas y la cultura y es el resultado del esfuerzo colectivo de todas y cada una de las personas implicadas en el festival", ha destacado Cimarro, quien ha señalado que desde el festival están "emocionados y con ganas de seguir ofreciendo grandes experiencias teatrales que pronto podrán volver a disfrutarse en la 72ª edición".