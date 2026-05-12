El Festival de Mérida supera las 30.000 entradas vendidas para su 72ª edición en menos de dos meses

Archivo - El Festival de Mérida supera en tan sólo una semana las 15.000 entradas vendidas tras la presentación de su 72ª edición - FESTIVAL DE TEATRO DE MÉRIDA - Archivo

MÉRIDA, 12 May. (EUROPA PRESS) -

Los espectáculos que formarán parte de la 72ª edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida han superado las 30.000 entradas vendidas en menos de dos meses tras su salida a la venta el pasado 18 de marzo.

El director del Festival, Jesús Cimarro, ha subrayado que haber superado este número confirma el "enorme interés" que despierta esta edición entre el público.

Para Cimarro, esta "magnífica respuesta" consolida al Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida como uno de los "grandes referentes culturales" del verano y demuestra su capacidad para atraer cada año a espectadores procedentes de toda España y también del extranjero.

La última edición del certamen, celebrada en 2025, se clausuró con 174.141 asistentes totales a todas sus actividades, ha recordado el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida en nota de prensa.

MÁS DE 150 REPRESENTACIONES TEATRALES

La edición 2026, que se desarrollará entre el 3 de julio y el 30 de agosto, llevará a Mérida más de 150 representaciones de teatro, danza y teatro musical, con nueve producciones en el Teatro Romano de Mérida, siete en el Teatro María Luisa y 18 en las extensiones de Madrid, Medellín, Cáparra y Regina.

La edición número 72 se inaugurará con la obra 'Spartacus', del Düsseldorf Ballet Theater. Además, contará con más producciones internacionales como 'A Paz', llegada desde Portugal o 'Regresos de Ulises', un pasacalles llegado desde Colombia.

El Festival de Mérida contará, además, con la presencia de "intérpretes de lujo" como Fernando Tejero, Carlos Sobera, Lydia Bosch, Pepe Viyuela, Toni Acosta, Miguel Ángel Muñoz, Juana Acosta, Carlos Hipólito o Angy Fernández, entre otros muchos.

Las entradas de todos los espectáculos del Festival pueden adquirirse en la taquilla del Teatro Romano de Mérida, en la Plaza Margarita Xirgu, que este año permanecerá abierta de lunes a viernes en horario de 9,30 horas a 14,00 horas y de 17,00 horas a 20,00 horas.

Además, las entradas pueden adquirirse también vía telefónica y online.