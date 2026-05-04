El Festival de Teatro de Alcántara celebra sus 40 años este verano con El Brujo y zarzuela en su programación

Representantes insitucionales y compañías en la presentación del 40º Festival de Teatro Clásico de Alcántara - FTCA

CÁCERES, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Teatro Clásico de Alcántara (Cáceres) regresa del 1 al 9 de agosto con su cuadragésima edición, un cumpleaños que celebrará con cuatro grandes montajes en el Conventual de San Benito, donde no faltará El Brujo, además de la Compañía Nacional de Teatro Clásico con un musical, el regreso de la zarzuela con Doña Francisquita y un montaje clásico a cargo de Verbo Producciones.

La presentación de la programación ha tenido lugar este lunes en el Gran Teatro de Cáceres, y ha corrido a cargo de Rocío Montero, directora del festival, acompañada por la alcaldesa de Alcántara, Mónica Grados; la vicepresidenta Primera de Territorio, Igualdad y Cultura de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez, y el secretario general de Cultura de la Junta de Extremadura, Francisco Palomino.

Montero ha resaltado que el festival, volverá a convertir a Alcántara en un referente del teatro con propuestas en las tablas del Conventual de San Benito --con un aforo de 1.600 localidades-- pero también con actividades paralelas en plazas y espacios emblemáticos del municipio, combinando grandes títulos, espectáculos familiares, poesía, pasacalles, mercado artesanal y gastronómico, talleres infantiles y paseos teatralizados, entre otras sorpresas.

En total serán 9 días de festival con un total de 29 actividades de las cuales 13 pertenecen a compañías extremeñas, porque "apostamos por el talento, la calidad y el buen hacer de la tierra", ha dicho Montero, que ha añadido que esta edición "es especial" porque se conmemoran 40 años de un Festival de Teatro Clásico que ha sabido hacerse un hueco en el panorama nacional y regional por "su gran calidad y su cuidada programación".

Por eso, ha señalado, para celebrar este 40 aniversario habrá "sorpresas" a la altura de la onomástica como un homenaje a Rafael Álvarez El Brujo, que es quien más veces ha estado en el certamen, y que también tendrá un reconocimiento para Alcántara; o un brindis con 700 copas de cava extremeño y un reconocimiento a personas que han contribuido al crecimiento del certamen a lo largo de estas cuatro décadas.

PROGRAMACIÓN ON Y OFF

El festival contará con cuatro espectáculos principales en el Conventual de San Benito y un festival "off" que se desarrollará por distintos enclaves de la localidad alcantarina.

Uno de los grandes nombres de esta edición volverá a ser Rafael Álvarez El Brujo, que representará La segunda venida de Cristo o el yoga de Jesús, una propuesta que combina palabra, humor, gesto y reflexión espiritual desde su inconfundible lenguaje escénico, pero especialmente adaptado al 40 aniversario y a su dilatada trayectoria en el festival. Actuará el jueves 6 de agosto.

El montaje Casa con dos puertas, mala es de guardar, de Verbo Producciones --una comedia de enredo donde los amores y desamores se suceden llevados por los equívoco-- se subirá al escenario el viernes 7 de agosto.

El sábado 8 de agosto será el turno de Farra, de la Compañía Nacional de Teatro Clásico y la Compañía Lucas Escobedo, reconocida con el Premio Max 2025 al Mejor Espectáculo Musical. Por último, el domingo 9 de agosto se recuperará un género que fue habitual en el Festival de Alcántara y que vuelve en este 40 aniversario como es la zarzuela con Doña Francisquita, de la Compañía Teatral Clásicos de la Lírica, considerada como una de las más grandes obras de este género, basada en la comedia La discreta enamorada de Lope de Vega.

También está prevista una conferencia sobre la historia del certamen en la que participarán diferentes directores del festival que han formado parte de este recorrido.

Junto a la programación oficial del conventual de San Benito también habrá una programación "off" que llenará las calles de Alcántara con propuestas como La pócima del tiempo, Las aventuras de Pandereto, La carreta de la fantasía o El Buscón, además de pasacalles, teatro de calle, animación del mercado y actividades participativas dirigidas a todos los públicos.

Montero ha recordado que en el Festival de Alcántara también está muy concienciado con acercar la cultura a todos los colectivos, indistintamente de sus capacidades, por lo que habrá espectáculos adaptados y accesibles para personas con discapacidad, además de contar, un año más, con un espectáculo teatral de la Fundación Once y hasta con un premio nacional de magia.

En el 'Festival off' habrá muchas actividades paralelas, totalmente gratuitas y de "muchísima calidad", ha destacado Montero, que ha enumerado los pasacalles, los talleres, el nombramiento del maestre, el mercado gastronómico o los paseos teatralizados.

El secretario general de Cultura de la Junta de Extremadura, Francisco Palomino, ha destacado que "Alcántara se convertirá en la capital rural del teatro" con este festival que "está hecho con mucho cariño y con mucho mimo y proyección". Palomino ha añadido que es uno de los festivales que más apuesta por las artes escénicas de Extremadura, por el número de compañías regionales que participan, lo que es un mérito de la organización que es un ejemplo de sensibilidad. Alcántara se convertirá en la capital rural del teatro.

Por su parte, la vicepresidenta Primera de Territorio, Igualdad y Cultura de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez, ha incidido en que una 40 edición merece una celebración extraordinaria, a la vez que ha dicho que hay que "sentirse orgullosos por este aniversario". Gutiérrez ha dado las gracias a todas las personas y entidades que han hecho posible que Alcántara sea un referente del teatro clásico y una demostración de la capacidad de organización de un pequeño municipio, con lo que eso supone para la cultura, pero también para la economía de la zona.

La alcaldesa de Alcántara, Mónica Grados, ha agradecido la implicación de personas e instituciones con el Festival de Teatro para seguir siendo uno de los referentes más importantes de la región. Ha recordado que el teatro empezó con pocos recursos, pero con mucha ilusión, voluntad y compromiso de muchas personas y entidades, que han hecho de Alcántara un lugar de referencia después de estos 40 años. "Es una programación única para un festival único", ha concluido.

El Festival de Teatro Clásico de Alcántara, que cuenta con un presupuesto de 165.000 euros, regresa un año más como herramienta clave para el desarrollo, la cohesión social y la dinamización económica de un municipio pequeño que ha impulsado un modelo en el que el patrimonio, la creación y la participación ciudadana conviven.

Este certamen está organizado por el Ayuntamiento de Alcántara bajo la dirección de Atakama Creatividad Cultural y con el patrocinio de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura y la Diputación Provincial de Cáceres, además de la colaboración de Hospederías de Extremadura, Alimentos de Extremadura, Oeste Energía Solar-Comunicaciones, la ONCE, Fundación Iberdrola España y el Centro Comercial Ruta de la Plata.

La compra de entradas --al precio de entre 10 y 15 euros-- estará disponible online a partir de este martes, 5 de mayo, y en taquilla este mismo lunes, 4 de mayo, en la Casa de la Cultura de Alcántara, de 17,00 horas a 20,00 horas. A medida que se acerque la fecha de inicio del festival, se habilitarán otros puntos de venta en la localidad.