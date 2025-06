El Festival de Teatro Clásico de Cáceres gana casi un 30% de espectadores con el escenario en la plaza Santa María

CÁCERES 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Teatro Clásico de Cáceres ha ganado un 27,8% de espectadores respecto a las dos últimas ediciones, al alcanzar los 8.300 asistentes frente a los 7.554 del año pasado, y los 5.078 que disfrutaron de las actividades en 2023.

La cifra total de espectadores este año se estima que ronde los 10.000 cuando concluyan las propuestas programadas para esta semana, que incluyen el estreno de 'Rinconete y Cortadillo', un espectáculo de ballet en el Gran Teatro, un concierto clásico en la plaza de las Veletas y una cena medieval en San Jorge.

Este aumento de público se debe al traslado del escenario principal desde la plaza de San Jorge, que contaba con 430 butacas, al espacio de la plaza de Santa María, donde se ha montado un graderío con 600 plazas, y un escenario más grande, de 17,5 metros de largo por 12 de ancho, con posibilidad de acoger producciones más ambiciosas, como el musical 'Romeo y Julieta' que inauguró el certamen a principios de junio.

La directora del Consorcio Gran Teatro y responsables del festival, Marisa Caldera, ha defendido el cambio de ubicación a la plaza de Santa María, tanto por el aumento del aforo como por la amplitud del escenario, y ha apostado por mantener este espacio para sucesivas ediciones del festival cacereño frente a la antigua ubicación de San Jorge o la plaza de Las Veletas.

"Creo que el escenario ha sido un acierto, ha sido un reto y creo que ha sido acertado. Hemos aumentado el público, las compañías se sienten muy a gusto porque dicen que pueden traer una mayor escenografía, pueden traer algo más de lujo... Entonces, yo creo, y si fuera por mí, creo que se debería quedar en Santa María", ha señalado Caldera al ser preguntada por este asunto en la rueda de prensa celebrada este martes para dar a conocer las últimas actividades del certamen teatral.

En cuanto al público asistente a las obras, "casi todas" han colgado el cartel de completo con "un lleno absoluto", ha dicho Caldera, que ha valorado de forma muy positiva estos datos que, no obstante, no son los definitivos, al no haber concluido todavía la programación.