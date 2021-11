El Festival de Teatro Extremeño contra la Violencia de Género llevará a 30 localidades un mensaje contra esta lacra

MÉRIDA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de treinta localidades de la comunidad autónoma de Extremadura acogerán una de las cuatro obras enmarcadas en el primer Festival de Teatro Extremeño contra la Violencia de Género, formado por obras escritas, dirigidas y protagonizadas por extremeñas del mundo de la cultura, comprometidas con la lucha contra la desigualdad entre hombres y mujeres.

Un certamen que se enmarca en las actividades programadas con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de la eliminación de la Violencia contra la mujer, que ha sido presentado este viernes en Mérida por la consejera de Igualdad y Portavocía, Isabel Gil Rosiña.

A falta de cerrar la programación, la primera representación, 'El velo de las mariposas', de Concha Rodríguez, se pondrá en escena este sábado, 13 de noviembre, en Jaraíz de la Vera (Cáceres).

La dirigente extremeña ha estado acompañada por una representación de estas autoras y actrices, entre las que se encontraban Concha Rodríguez, autora de la obra y actriz de 'El velo de las mariposas'; Rocío Montero Barahona, actriz de 'A mí no me mandes flores'; Raquel Palma, protagonista del espectáculo 'Cuando Manda el corazón'; y Ana Trinidad, que protagoniza y dirige 'Charo, la quitapenas'.

Según Gil Rosiña, son obras que hablan e invitan a la reflexión del público sobre la importancia de que el conjunto de la sociedad se convierta en "agentes que luchan contra la violencia de género".

Asimismo, ha señalado que este festival viene a dar respuesta a la iniciativa de las propias artistas, que vienen "tejiendo una cultura comprometida con la igualdad entre hombres y mujeres", y cuyos trabajos "muchas veces han sido menos visible y han tenido, como en cualquier otro orden de la vida, mayor dificultad".

De esta forma, la consejería de Igualdad apuesta por la cultura, que es "uno de los mejores vehículos, como lo ha sido a lo largo de la historia de la humanidad, para generar transformaciones sociales".

Así, Concha Rodríguez, ha señalado que el 'Velo de las mariposas', que hace alusión al "velo que vimos a nuestras abuelas" tras la guerra civil y que espera que "nunca nos vuelvan a decir que nos lo pongamos". "Solo siendo libre y actuando con plena libertad ha sido mi forma de decir que las mujeres tienen que estar ahí", ha defendido.

Por su parte, Rocío Montero Barahona, actriz de 'A mí no me regales flores', ha señalado que se trata de un monólogo "irónico y necesario" sobre la violencia machista, no solo de la física, sino de los "diferentes machismos y micromachismos" que a lo largo de su vida sufre una mujer.

Por su parte, Raquel Palma, protagonista del espectáculo 'Cuando Manda el corazón', ha señalad que es "importantísimo" este tipo de festivales, por el que lleva "mucho tiempo luchando". En su caso, su espectáculo hace un recorrido por diferentes historias que comienzan en la II República y terminan en la Constitución de 1978, un viaje para "saber de donde venimos".

Finalmente, Ana Trinidad, ha explicado las desavenencias vividas por su personaje, Charo, la quitapenas, basada en una historia real, y que cuenta "en clave de humor" y "desde la positividad, para que las mujeres que pasan por esta situación sepan que hay esperanza". Y ha concluido con un mensaje a las mujeres más jóvenes: "No aguantéis ná", ha dicho, al tiempo que les ha animado a pedir ayuda en cuanto la necesiten.