El festival Tierras en Danza programa diez actividades en municipios extremeños para acercar la danza al medio rural

La directora del Cemart, Amparo Jiménez; el organizador Javier Agorreta, y la diputada provincial, María Toscano, en la presentación de la séptima edición de Tierras en Danza - EUROPA PRESS

CÁCERES 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El festival Tierras en Danza llega a su séptima edición con una decena de actividades que visitarán ocho municipios de Extremadura con el objetivo de acercar la danza contemporánea a los núcleos rurales, con propuestas que fusionan el baile y las manifestaciones artísticas y culturales del territorio que visita.

El proyecto, impulsado por la ongd Sinergos y apoyado por instituciones como la Junta de Extremadura o la Diputación de Cáceres, se está desarrollando entre los meses de julio y diciembre en las localidades de Guijo de Granadilla, Baños de Montemayor, Hervás, Malpartida de Plasencia, Cabezuela del Valle, El Torno, Piornal y Medina de las Torres.

Cada espectáculo que se ofrece lleva un proceso de diálogo, de creación y de movimiento con la realidad cultural o social del municipio, según ha explicado este viernes Luis Agorreta, uno de los organizadores de este certamen, que ha presentado el festival junto a la directora del directora del Centro de las Artes Escénicas y de la Música de Extremadura (Cemart), Amparo Jiménez, y la diputada de la Diputación de Cáceres, María Toscano.

Los artistas que este año participan en Tierras en Danza son Nora Baylach, Nico Ricchini, Rolando Salamé y Lucas Morones, Carmen Fumero y Dácil González, Irene Naranjo, Pablo Vázquez, Lara Martorán, Alba Gómez, María Redondo y Luis Agorreta acompañados de los músicos de camerata Trémolo.

Agorreta ha explicado que esta edición se plantea principalmente para consolidar la labor que se ha hecho ya en estas localidades que ya ha visitado el festival otros años. "Lo que queremos es seguir trabajando con las personas del territorio para que el avance se vuelva algo natural en su día a día, para que el movimiento sea parte de su vida y para que bailar sea algo que podamos disfrutar todos", ha dicho.

Por su parte, la directora del Cemart, Amparo Jiménez, ha destacado el valor de este certamen que responde a una de las apuestas de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes, en el sentido de que "el acceso a la cultura no debe depender del lugar donde vivimos".

Así, Jiménez ha incidido en que "en una región como la nuestra, extensa, diversa y profundamente vinculada al medio rural, tenemos la responsabilidad de seguir generando oportunidades para que nuestros pueblos sean también espacio de creación, encuentro y participación", ha añadido.

En la misma línea, la diputada provincial del OARGT de la Diputación de Cáceres, María Toscano, ha incidido en que con este festival los pueblos "se convierten en escenarios, nuestros paisajes forman parte de las propuestas artísticas y nuestros vecinos y vecinas y sus visitantes pueden disfrutar de los espectáculos de gran calidad en lugares únicos".

"Desde la Diputación Provincial de Cáceres, como siempre, creemos firmemente que la cultura debe llegar a todos los rincones de nuestra provincia. La programación cultural no puede encontrarse exclusivamente en grandes ciudades, sino que nuestros pueblos son importantes. Nuestros pueblos tienen talento, tienen patrimonio, tienen paisaje y tienen mucho que ofrecer", ha subrayado.

TALLERES, ESPECTÁCULOS Y ENCUENTROS PROFESIONALES

Así, Tierras en Danza tiene como objetivo principal hacer de la danza contemporánea una disciplina cercana y accesible para toda la ciudadanía, fomentando la creatividad y el bienestar a través de la práctica artística. Para ello, el proyecto combina espectáculos, talleres, acciones formativas, encuentros entre profesionales y procesos participativos desarrollados en estrecha conexión con las comunidades locales.

La iniciativa se articula a través de tres líneas principales de trabajo. Por un lado, el Festival Tierras en Danza, que lleva a diferentes municipios extremeños espectáculos, talleres de experimentación con el movimiento, proyecciones de videodanza y coloquios con artistas.

Por otro, el Encuentro Tierras en Danza, celebrado este verano en el Centro Internacional de Innovación Deportiva en el Medio Natural 'El Anillo', que reunió a una veintena de bailarines profesionales y semiprofesionales procedentes de distintos países europeos. Finalmente, el programa Semillas de Movimiento mantiene actividades durante todo el año para fomentar la expresión corporal, la creatividad y la construcción de comunidades vinculadas a la danza.

En esta edición, el festival ha presentado diez espectáculos de diez compañías diferentes, cinco de ellos estrenos vinculados al territorio, apostando tanto por formaciones nacionales como por el talento extremeño, con la participación de artistas como Irene Naranjo, Lara Martorán, Alba Gómez y Luis Agorreta.

Además de su dimensión cultural, Tierras en Danza busca generar impacto social y económico en las zonas rurales, favoreciendo la dinamización de los municipios participantes, el desarrollo de nuevos públicos y la promoción de hábitos saludables a través de la actividad física y la práctica artística.

PRÓXIMAS ACTUACIONES

Esta misma tarde en Hervás tendrá lugar una actuación centrada en la escultura y las obras de arte del Museo Pérez Comendador-Lerroux; el día 26 se viajará a la localidad de El Torno, en el Valle del Jerte para poner en escena una creación colectiva de una obra de danza sobre el cerezo.

Ya en octubre, el día 9, en la localidad pacense de Medina de las Torres acogerá un espectáculo creado a raíz de la interpretación de los murales a través del cuerpo. Los días 19 y 26 se viajará a Malpartida de Plasencia para realizar talleres de formación de nuevos públicos en el IESO Quercus; y el 25 de octubre, en Hervás se desarrollará un taller de dibujo del cuerpo estático y en movimiento.

Para el mes de noviembre hay prevista una visita a Piornal el día 9, para poner en escena otra creación colectiva de una obra de danza sobre el cerezo; y el día 28, se podrá disfrutar en Baños de Montemayor de una actuación de música y danza sobre el paisaje otoñal de esta comarca cacereña.