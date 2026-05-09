El festival Womad continúa este sábado en Cáceres con diez conciertos que incluyen la Balkan Orchesta y La Chispa

Público asistente a un concierto del festival Womad en la Plaza Mayor de Cáceres - WOMAD

CÁCERES 9 May. (EUROPA PRESS) -

El festival Womad de Cáceres afronta este sábado, 9 de mayo, la tercera y última jornada de conciertos con las actuaciones de diez grupos en los tres escenarios del certamen, ubicados en la Plaza Mayor, la de Santa María y San Jorge.

En esta jornada adquiere un gran protagonismo la música hecha por mujeres con la presencia de la Balkan Paradise Orchestra, La Chispa o Canchalera, entre las artistas que se suman a esta fiesta multicultural que se celebra desde el pasado jueves en la capital cacereña con la presencia de 21 artistas de 14 países.

La música empezará a sonar este sábado en la plaza de Santa María con Jorge Navarro (13,30 horas), al que le seguirá Dominique Atsama (15,00 horas), un camerunés que es capaz de transformar el sonido de una guitarra en una orquesta. La placentina Canchalera (16,30 horas) cerrará las actuaciones en este escenario con sus sonidos flamencos y letras comprometidas socialmente.

En la Plaza Mayor, los conciertos comenzarán a las 18,20 con Diego Andújar y su grupo flamenco. Este bailaor extremeño ha reiventado el flamenco tradicional acercándose a los códigos y símbolos actuales sin perder su raíz. Una hora más tarde, a las 19,20 horas, se subirá al mismo escenario Carolina La Chispa, con su propuesta flamenca innovadora.

A las 21,00 horas le llegará el turno a BIM, una agrupación procedentes de África que fusiona rock, rap y raíces vudú con un directo que desprende pura energía. A las 23,00 horas actuará Steam Down llegados desde el corazón de Londres, esta banda redefine al jazz contemporáneo fusionándolo con afrobeat, grime y sonidos electrónicos.

Y el plato fuerte para cerrar el día será la actuación de la Balkan Paradise Orchestra, diez mujeres que irrumpen con una propuesta explosiva que reinterpreta la música balcánica desde una mirada fresca y contemporánea.

En el escenario de la plaza de San Jorge también habrá propuestas este sábado con los turcos Islandman (22,00 horas), un trío que juega con total libertad con las guitarras psicodélicas. A la media noche actuarán Shangai Restoration Project Feat Tebza Majaivane, a caballo entre Oriente y Occidente fusiona el jazz vintage, electrónica y música tradicional china.

Aparte de los conciertos, Womad incluye también este sábado talleres y ya el domingo, 10 de mayo, continúan las actividades creativas para la preparación del pasacalles (17,00 horas) con el que se pondrá punto y final a la trigésimo tercera edición de este certamen, que ha vuelto a congregar a miles de personas en torno a las músicas del mundo.