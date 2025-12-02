La festividad de Santa Eulalia se celebrará en Mérida con fuegos artificiales, procesiones y una pitarra popular

Presentación de los actos de la festividad de Santa Eulalia - AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

MÉRIDA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La festividad de Santa Eulalia, patrona de Mérida que se conmemora el 10 de diciembre, se celebrará en la ciudad con diversas actividades tanto en la víspera como en el mismo día, y que incluyen fuegos artificiales, procesiones y la tradicional pitarra popular.

Los actos de Santa Eulalia han sido presentados este martes por la delegada de Semana Santa, Ana Aragoneses, y directivos de la Asociación de la Virgen y Mártir Santa Eulalia, y que se celebrarán durante los primeros días de diciembre.

En su intervención, la delegada de Semana Santa ha reafirmado el apoyo del Ayuntamiento de Mérida a la Asociación de la Virgen y Mártir Santa Eulalia en todas las actividades y actos que desarrollarán en estos días con motivo de la patrona de la ciudad.

Así, el Ayuntamiento de Mérida ha organizado, "como viene siendo habitual, una gran colección de fuegos artificiales que se celebrará el 9 de diciembre, entre Santa Eulalia en la Concatedral, sobre las 23,15 horas, en el río Guadiana, entre el Puente Lusitania y el Romano".

Por otro lado, el mismo día 10 de diciembre, a las 14,00 horas, se celebrará una Pitarra Popular en la Puerta de la Villa, que es "una de las actividades y tradiciones que recuperamos con motivo del Año Jubilar y que ha venido nuevamente para quedarse".

Además, entre las actividades, destaca el pregón, que correrá a cargo de Carmelo Arribas, se celebrará el 6 de diciembre, a las 12,00 horas en la basílica de Santa Eulalia, y contará con la actuación musical del Coro Manuel Domínguez, de la propia Basílica, dirigido por Ángel de Miguel.

Por su parte, la procesión del día 9 saldrá de la Basílica a las 20,30 horas y tras recorrer diversas calles del centro de la ciudad, volverá a la Plaza de España para entrar en la Concatedral de Santa María en torno a las 23,15 aproximadamente.

En esta procesión habrá una novedad con respecto al acompañamiento musical, que correrá a cargo de la Banda Municipal de Villanueva de La Serena.

Ya el día 10 de diciembre, la procesión Solemne saldrá a las 11,15 desde la Concatedral de Santa María con su recorrido habitual, Plaza de España, Santa Eulalia, Puerta de la Villa, Rambla Mártir Santa Eulalia y Avenida de Extremadura, para entrar en la Basílica.

Una procesión en la que la patrona estará acompañada por todas las Asociaciones y hermandades de Mérida y varias de la comarca y al finalizar se celebrará la tradicional ofenda floral por parte de la Asociación Folclórica Nuestra Señora de la Antigua.

Además, este año se recupera el piquete militar, que el año pasado no pudo acompañar a la Patrona con motivo de la DANA y, en cuanto al acompañamiento musical del día 10, estará a cargo de la agrupación Nuestra Señora de la Paz y la Banda de Música de Mérida.

Al finalizar la procesión, en torno a la 13,15 será la solemne Misa presidida por el arzobispo de Mérida Badajoz, José Rodríguez, en la Basílica de Santa Eulalia, informa el Ayuntamiento de Mérida en nota de prensa.

En cuanto a la vestimenta y la ornamentación de Santa Eulalia, cabe destacar que este año portará el traje blanco con brocados en oro que es uno de los trajes que complementa su ajuar, según ha explicado el diputado Mayor de Gobierno de la Asociación, Carlos López Galisteo.

Para el adorno floral este año se ha optado por una composición en tonos pastel que consta de rosas de diferentes tonos. Rosa ramificada, roble blanco, clavel, limonium, entre otras.

DIBUJO ESCOLAR

Por su parte, el vocal responsable de Formación, Antonio Isidoro, ha presentado la quinta edición de la Exposición de dibujo escolar sobre Santa Eulalia que puede visitarse, en el Centro Cultural Alcazaba, hasta el 15 de diciembre.

"Es una muestra del trabajo que hemos realizado la vocalía del Año Jubilar y de Formación conjuntamente con el vocal Antonio Cristóbal García, durante 4 años en la que se han involucrado 31 colegios de Mérida y de la comarca".

Por ello, han planteado la exposición como un "reconocimiento a ese trabajo que se ha hecho por parte de los claustros de los colegios, de las familias y por supuesto de los niños y niñas de nuestra ciudad y de nuestra comarca que al final han plasmado de sus sentimientos a través de la actividad plástica y creativa".

Finalmente, el presidente ha agradecido al Ayuntamiento "su plena disposición en todo lo que le hemos pedido a la hora de poder organizar y hacer todos estos eventos", al tiempo que ha animado a todos los fieles de Santa Eulalia "que que nos sigan, que esta fiesta es suya, que celebremos convenientemente todo lo que está relacionado con Santa Eulalia"