Los festivos locales en Mérida en 2026 serán el 21 de mayo por Emerita Lvdica, y el 10 de diciembre, Santa Eulalia

Archivo - Carrera de cuádrigas en Emerita Lvdica - AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA - Archivo

MÉRIDA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los festivos locales en Mérida en 2026 serán el 21 de mayo, por la celebración de Emerita Lvdica, y el 10 de diciembre con motivo de la patrona de la ciudad, Santa Eulalia.

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Mérida ha aprobados los dos festivos locales que tiene capacidad para elegir en 2026.

En concreto, uno de ellos será el 21 de mayo, jueves, por Emerita Lvdica, fiesta de Interés Turístico Regional, que supone "la mayor fiesta de recreación de España" para la que el Ayuntamiento de Mérida ha "destinado todos los recursos para potenciarla".

Según señala el Ayuntamiento de Mérida en nota de prensa, el pasado año, con motivo de su XV edición, "su alta participación y el papel de las asociaciones recreacionistas permitieron que la ciudad celebre una fiesta única y con gran rigor histórico".

Añade que en las tres últimas ediciones, en las que la fiesta ha contado con un día festivo, "ha aumentado notoriamente la participación de la ciudadanía en los eventos programados, así como la mejor distribución de las actividades".

Por su parte, el otro festivo local será, como viene siendo tradicional, el día de la Patrona de la Ciudad, Santa Eulalia, el 10 de diciembre, una festividad "fija en el calendario festivo de la ciudad y por la que el gobierno local continúa apostando, como no podía ser de otra manera".

De esta forma, señala que el Gobierno local apuesta por "festivos que redunden en la economía de la ciudad, generen empleo y dinamicen el sector comercial y hostelero sin olvidar, por supuesto, las tradiciones, como es el caso de Santa Eulalia", concluye.