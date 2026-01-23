La fiesta de Los Palomos de Badajoz se celebrará el 6 de junio

Cartel de la fiesta de Los Palomos de Badajoz 2026 - FUNDACIÓN TRIÁNGULO EXTREMADURA

MADRID/BADAJOZ, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Fundación Triángulo Extremadura ha anunciado en la Feria Internacional del Turismo (Fitur), en Madrid, que la fiesta de Los Palomos 2026 se celebrará el sábado 6 de junio en Badajoz.

Además, la edición infantil y familiar, 'Palomos Kids', tendrá lugar el 30 de mayo, también en la capital pacense.

Así, Fundación Triángulo Extremadura en el año de su 30º aniversario vuelve a convocar la celebración de Los Palomos y Palomos Kids como eventos de "referencia" en la defensa de los derechos LGBTI, la diversidad y la convivencia en Extremadura, así como un "importante" motor de atracción turística y proyección de la región como destino "diverso" y "amable" para el colectivo LGBTI.

La jornada del 6 de junio volverá a convertir Badajoz en punto de encuentro para miles de personas procedentes de distintos puntos de Extremadura, de otras comunidades autónomas y de Portugal, con actividades culturales, reivindicativas y festivas a lo largo de todo el día, indica en nota de prensa Fundación Triángulo Extremadura.

Por su parte, 'Palomos Kids', el 30 de mayo ofrecerá una programación específica dirigida a niños, niñas, adolescentes y sus familias, con propuestas lúdicas y de sensibilización para todas las edades que haga que el compromiso con la diversidad incluya a todos los públicos.